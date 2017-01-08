拉倒孫文銅像將入獄 蔡丁貴今晚台南守夜

2017-01-08 20:12

〔記者蔡文居／台南報導〕自由台灣黨黨主席蔡丁貴教授被控於2014年拉倒台南湯德章紀念公園的孫文銅像，被法院依毀損罪，判拘役40天，與前案合併執行減為25天確定。蔡丁貴拒絕易科罰金，將於本月11日入監服刑，今晚他重返湯德章紀念公園守夜。

蔡丁貴表示，他這次要入獄主要是因台南市長賴清德控告他，賴清德說他支張台灣獨立，卻又要保護孫文銅像，保護中華民國殖民體制，還向他民事求償，他要以此行動來凸顯中華民國是流亡政府，孫文非我們的國父，孫文和蔣介石在各地的銅像，希望大家於今年內能夠把它拆下來，有需要他幫忙的，可以跟他連絡。

南市府晚間表示，轉型正義有多元方式，市府尊重蔡丁貴教授作法。蔡教授因毀損被起訴，過程中市府已經盡力協助，但法治社會有明確規範，蔡教授最後被判刑，市府也感遺憾！

蔡丁貴今晚在數十名支持者的陪同下，在台南湯德章紀念公園進行講座，並在公園守夜紀念湯德章，警方也到場蒐證、維持秩序。他守夜後，將於1月9日（週一）8點，徒步遊行至台南市政府，並於9點在南市府召開記者會，說明拉倒孫文銅像事件以及即將入獄之決定。

他說，今晚守夜，明天遊行記者會後，他將一路以步行及搭車的方式北上入監服刑。

南市府回應說，紀念228事件不僅是憑弔追思，更應該珍惜和平、正義和自由的普世價值。「台灣社會對228事件可以選擇原諒，但不能忘記」，台南市政府在轉型正義上，努力追求歷史事實，也採取具體作法。

市府表示，台南市這幾年來積極推動轉型正義，2015年讓政治圖騰離開校園，將全市國中小蔣中正銅像移置，並且保存湯德章故居，列為名人故居，並訂定3月13日為正義與勇氣紀念日，也以鄭南榕的4月7日殉道日訂為言論自由日，希望讓更多人了解歷史，學習他們的精神。

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