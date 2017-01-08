愛國同心會鬧場 3人辱罵警察被保護管束

警方將脫序的抗議群眾予以保護管束。（記者王冠仁翻攝）

2017-01-08 17:34

〔記者王冠仁／台北報導〕時代力量於台北市松江101國際會議中心舉辦「時代眾志．自決力量：2017 台港新生代議員論壇」今天論壇舉辦第2天時，多名愛國同心會成員到場外抗議，警方居中勸阻無效，林姓男子等3名抗議群眾還朝員警大罵「警察奴才！」，3人當場實施保護管束直到論壇結束。

時代力量在昨天、今天於台北市松江路上的松江101國際會議中心舉辦「時代眾志．自決力量：2017 台港新生代議員論壇」，昨天雖然有愛國同心會等統派團體到場抗議並與警方發生推擠衝突，但經警方舉牌警告1次後就散去，沒有擴大衝突。

不過，今天論壇舉辦第2天時，一早8點55分論壇開始前，就有20多名愛國同心會成員到場外抗議，警方居中勸阻無效，抗議群眾仍不斷鼓譟；警方在早上9點至11點之間5次舉牌警告，甚至林姓男子等3名抗議群眾還朝員警大罵「警察奴才！」

警方見林等3人不願配合身分查證且當眾辱罵員警，將3人當場實施保護管束直到論壇結束。警方說，雖然目前活動已經結束，但警方將檢視蒐證畫面，若發現有違法行為將會傳喚偵辦。