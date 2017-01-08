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蔡總統參觀受禮遇！美術館特意淨空3小時

總統蔡英文已於當地時間7日上午抵達美國休士頓。（中央社）

2017-01-08  09:47

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文昨日展開9天8夜「英捷專案」，搭機出訪中美洲友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉，與薩爾瓦多，當地時間7日上午抵達美國休士頓，受到美方高規格禮遇，全程交管、警車開道，還特地淨空美術館，讓小英總統參觀。

《中央社》報導，蔡總統過境休士頓，由美國國務院外交安全局（DSS）負責維安，車隊則有美方特勤、當地警方，沿路交管，並由警車、十多輛重機開道。在2天1夜的過境停留期間，蔡總統與隨行立委、官員參觀休士頓美術館、MD Anderson Cancer Center抗癌中心，以及出席僑宴活動。

隨行立委莊瑞雄表示，小英總統很用心參觀抗癌中心的先進科技，走完行程再到美術館去。他還說，「我看連總統自己都嚇到，我們自己的東西，台北的故宮送到這裡參展，一個小小的茶杯要3600萬美金（約新台幣11億元）。這間美術館還以「私人活動」為由，淨空3小時，蔡總統參觀約30分鐘。

據悉，蔡總統晚間出席僑宴，現場席開57桌，逾500位僑胞與會，管制森嚴，與會者進場前，須交出照相機與手機。僑委會僑務諮詢委員谷祖光表示，「能看到總統來，我們再辛苦都要來表達一下我們對國家的愛意與敬意」。

蔡英文總統受到美方高規格禮遇，圖為美方重機車隊在抗癌中心外等待。（中央社）

美國警方出動警犬巡視蔡總統下榻的飯店。（中央社）

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