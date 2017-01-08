遼寧號若跨中線 國防部將一舉殲滅...

中國遼寧號目前正在南海演訓，在結束南海演訓後，將會經台灣海峽沿著海峽中線北返。（法新社）

2017-01-08 08:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國航母遼寧號艦隊將在總統蔡英文出訪期間穿越台灣海峽北返，對此被解讀為挑釁意味，國防部發言人昨也強調國軍將全程監控並作好因應作為，國防部將領透露，如果遼寧號侵犯，國防部已擬好殲敵策略，可以一舉殲滅敵軍！

《蘋果日報》報導，國防部將領透露，遼寧號有很多破綻，國軍可利用反艦飛彈的高低配置戰術，甚至可以秒差的方式，先讓海軍發射雄二反艦飛彈，引誘遼寧號的反制系統將雄二摧毀，接著我方再發射雄三超音速反艦飛彈，讓他們措手不及，也就可以擊中遼寧號艦隊。

這位將領指出，遼寧號航母在3、4波攻擊下就可被擊毀，所以他認為，遼寧號艦隊在通過台灣海峽時不敢進行挑釁行為，更別說是跨越海峽中線。