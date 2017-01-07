鬆口談參選總統 林佳龍：改變世界更重要

2017-01-07 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長林佳龍曾於接受台中市議員質詢時，面對2024年角逐總統大位的詢問「點了頭、含笑不語」；林佳龍晚間於政論節目中鬆口談論此事，表示「機關算盡會奪了卿卿性命」，自己會在團隊中好好扮演自己的角色，因為「改變這個世界更重要」。

林佳龍晚間於《政經看民視》指出，自己年輕的時候選擇就讀台大政治系，是因為想要理解這個世界，隨著年紀增長「我認為改變這個世界更重要」；林佳龍表示自己想要做事、改變現況，會好好扮演自己的角色，不論是國安會幕僚、行政院發言人、立法委員、縣市首長，都會在團隊中「把事情做好」。

林佳龍認為，2024年是否角逐總統大位這個問題，考慮到總統蔡英文還要競選連任，現在討論這個其實比較遠，「很難回答也很好回答」；林佳龍指出，很難回答是因為世事多變，很好回答是因為誰能預料，「機關算盡會奪了卿卿性命」，小算計不如顧大局，未來的事情又有誰會知道。