| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
施易男痛失母親！歌仔戲天王「小明明」跌倒過世 網速誰最優 手機實測見真章 一例一休上路 年前再現購車熱潮！
 首頁 > 政治

一例一休漲價 徐國勇：業者應說明成本結構

2017-01-07  20:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一例一休上路後，有些產業傳出漲價聲，行政院發言人徐國勇今天出席台大新竹生醫分院動土典禮後受訪表示，目前除請消保處查訪業者營運的成本結構以及是否趁機漲價，也請業者以書面說明漲價的合理性，若書面解釋不夠清楚，將不排除請業者親自說明。

對於一例一休恐造成勞工加班費減少，徐國勇解釋，台灣勞工原本就是低薪和過勞，對於低薪部份就是提高加班費、特休假未休也可以領薪；若是特休假都休到了，就不會過勞，兩者都能解決低薪和過勞的問題，也能提升整個勞動的水準，增加效率。

徐國勇說，至於業者的成本是否增加，希望業者在說明時，必須把分母（整體營運成本）說明清楚；有些人說他增加了百分之十幾，其實分母只是人事成本，而非整體營運成本，因此造成增加幅度變大的誤差，應該用整體營運成本來計算，包括土地、租金及生產等成本。若是用整體營運成本來看，大家就知道這次勞基法修正，勞工成本並沒有增加那麼多，所以不應該藉機來漲價。

廣告
  • 行政院發言人徐國勇今天在新竹縣表示，目前除請消保處查訪，也請業者以書面說明漲價的合理性。（記者廖雪茹攝）

    行政院發言人徐國勇今天在新竹縣表示，目前除請消保處查訪，也請業者以書面說明漲價的合理性。（記者廖雪茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 一例一休 徐國勇 漲價
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤香蝦炒麵
花生蜜地瓜
香烤菇菇番茄
握壽司要一口吃掉？
轉寄

標題：一例一休漲價 徐國勇：業者應說明成本結構


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月7日‧星期六‧丙申年臘月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.