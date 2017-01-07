一例一休漲價 徐國勇：業者應說明成本結構
2017-01-07 20:30
〔記者廖雪茹／新竹報導〕一例一休上路後，有些產業傳出漲價聲，行政院發言人徐國勇今天出席台大新竹生醫分院動土典禮後受訪表示，目前除請消保處查訪業者營運的成本結構以及是否趁機漲價，也請業者以書面說明漲價的合理性，若書面解釋不夠清楚，將不排除請業者親自說明。
對於一例一休恐造成勞工加班費減少，徐國勇解釋，台灣勞工原本就是低薪和過勞，對於低薪部份就是提高加班費、特休假未休也可以領薪；若是特休假都休到了，就不會過勞，兩者都能解決低薪和過勞的問題，也能提升整個勞動的水準，增加效率。
徐國勇說，至於業者的成本是否增加，希望業者在說明時，必須把分母（整體營運成本）說明清楚；有些人說他增加了百分之十幾，其實分母只是人事成本，而非整體營運成本，因此造成增加幅度變大的誤差，應該用整體營運成本來計算，包括土地、租金及生產等成本。若是用整體營運成本來看，大家就知道這次勞基法修正，勞工成本並沒有增加那麼多，所以不應該藉機來漲價。
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