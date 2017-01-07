年改會座談會在興大 學生會：將危險帶進校園

2017-01-07 20:12

〔記者蔡淑媛／台中報導〕年改中區座談會今天在中興大學舉行，適逢期末考週，校園充斥抗議民眾，警民衝突不斷，中興大學學生會發表聲明表達不滿，認為政府將危險帶進校園，校方也漠視學生權益、侵犯校園自主，「當政治力量試圖將手伸進校園」，學生會及全體學生無法容忍受侵犯！

興大學生會長陳昱霖也質疑，當國立大學的學術自由、校園自主被政府干預，同學在校園裡不被尊重，「我們還能期待這個政府能聆聽人民的聲音嗎？」

陳昱霖指出，政府舉辦爭議性議題會議，就必須考量安全問題，大學校園具學術自由、校園自主的特殊性，部屬警力、維安不洽當也不容易，政府卻忽視，是將危險帶進校園。

學生會也認為此舉是「侵犯校園自主」，學校借場地辦高爭議座談，事前全校1萬3千多名學生全被矇在鼓裡，未先告知或溝通，原因是政府給的時間不足、缺乏討論的空間，而且警方進駐校園做會議維安，學生向校方抗議有噪音、門禁問題等，學校完全無法作為，「校內單位與警察單位無法協調。」

學生會指出，年改衝突不斷，看出「政府缺乏溝通誠意」，活動辦在大學圖書館，利用校園特殊性阻礙表達意見的民眾，而且「製造學生、民眾對立」，因為民眾遊行是人民權利，但正逢校內期末考週，同學無法進入圖書館、被抗議聲音干擾，也引響同學權利，不免讓人覺得這是政府有意或無意的製造對立，令人覺得無法苟同。