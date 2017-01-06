總統過境美國會川普？司徒文：台美都避免產生問題
〔記者呂伊萱／台北報導〕總統蔡英文明將出訪中美洲友邦，途中並將過境美國，外界關心總統是否會和美國候任總統川普或其團隊成員會面。前美國在台協會處長司徒文今表示，他認為美國政府與台灣政府現在都「避免產生任何問題」，即使有接觸「也是祕密的」。
司徒文今天下午出席「台灣守望Taiwan Sentinel」上線發布會時受訪表示，他並沒有來自內部的消息，但是他認為，中國已經給台北那麼多壓力，也一度施壓美國、盡力防止蔡英文過境美國，在這個時間點，他判斷美國政府和台灣政府都會「避免產生任何的問題」。所以他認為，蔡總統和美國新政府的朋友、專家或顧問等人之間，也許會有一些私人見面的機會，但大概也是「秘密的」，因為「現在沒有人要更多的問題」。
司徒文日前在「台灣守望」上發表以「川普政府未來對台灣與中國政策的持續矛盾與不確定性」為名的文章，闡述他對美中台未來關係的看法。日前「蔡川通話」引發美國政治圈軒然大波，司徒文指出，許多評論可悲地顯示出多數華府人士其實並不瞭解美國的「一中」政策，「從不意味中國的主權及於台灣」。
司徒文並評析川普亞洲政策的可能走向，他點出川普陣營中有許多友台人士，但關鍵的外交人事任命並不聚焦於亞洲、台灣或中國，同時財政部長及貿易部長被提名人與中國關係密切；而川普雖與蔡英文通電話，似乎想與台灣建立良好關係，但後來在訪問中又暗示台灣地位是可以協商的。司徒文認為，川普表現出諸多矛盾與高度不確定性，讓他覺得「糊塗」，所以他對於未來走向「沒有那麼高興」。
整體而言，司徒文認為，在川普政府任內，美中關係將波濤洶湧，而「早就需要逐步改善的」美台關係則有機會改善，川普的挑戰在於，如何以不讓兩岸關係出現負面效應或導致中美衝突的方式，調整美國對台灣與中國的政策。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 林鶴明升官原因曝光！小英幕僚看中這點...
- 台南市長選戰提前開打 媒體民調「他」領先
- 物價齊漲挨批 林俊憲嘆：什麼事都怪一例一休
- 被問參選黨魁 吳敦義：9日奉告
- 新竹市長選舉前哨戰！藍營下週進行四人預選民調
- 921震後落跑回大聯盟 前中職洋將45歲仍是重砲
- 林志玲的配偶欄被寫上了言承旭！當事人這樣回應...
- 北檢查「菜蟲」 12路搜索北農約談8人
- 張三衰中金曲魔咒 走了李四換血出輯
- 討債不成反被動私刑 母子遭綑樹上讓火蟻咬頸亡
- 盤點台灣人2016最愛日劇 米倉涼子大勝松嶋菜菜子
- 專治歹嘴斗 赤山尚鶴米上市
- 楊淑芬又破賭博電玩 扣3台活動金庫
- 情比兄弟深 屏東大學2身障生互助互補
- 當滷肉飯配湯要價上百元...名嘴揭餐飲漲價內幕
- MLB》台灣最狂快速球 陳偉殷王建民這2球PK
- 雲縣府促銷高麗菜 每顆25元大搶購
- 跨年夜驚魂﹗心臟被惡鄰插一刀險喪命
- 大城驚爆 土副總理：原攻擊規模大得多
- 不滿勞動部未正面回應 國民黨工發動二次衝撞
- 再拚3年存300萬頭期款！余祥銓放話買房後就結婚
- 憂「老老師」帶小孩 教長不挺延退
- 小S《姐姐好餓》尺度太大 竟遭中國下架！
- 婷婷當人小三被正宮嗆翻 前夫邵昕冷回應
- 明星臉俏女警服務熱忱 獲選警局婦幼安全大使
- 正妹女警全蒐錄！變身電子月曆女郎陪伴一整年
- 犒賞員工多 柯P特支費不砍
- 網球中心戶外球場晚間7點打烊 柯批不合理
- 平息民怨 國光客運今起取消南投減班
- 診所掛號費因一例一休調漲？ 彰衛生局：沒這回事
- 彭博：中國準備好對美企加強審查
- 一例一休之後...這家醫院增聘醫師 診次不減反增
- 大甲火葬場聯外道 大埔農路擬拓為8米寬
- 《長大衣戲法》3
- 台灣最強小吃 鹽酥雞稱霸
- 台南》抗議年金改革 教團揪15日上街頭
- 這塊蛋糕 為什麼讓賴清德讚不絕口…？
- 科學家：中國太空站已失控 下半年將墜落地球
- 被問「遊戲重要還是我重要？」 李易神回讓六月笑翻
- 女士官長翻版俏女警 女記者轉戰警察職場
- 亞洲新灣區 打造文創貨櫃聚落
- 1/6重要財經新聞一覽
- KTV碰撞口角 惡煞竟持瓦斯槍、信號彈攻擊轎車
- 抗衡中國隱形戰機 美國送反匿蹤戰機給日本
- 中信金內湖購地弊案 辜仲諒訊後請回
標題：總統過境美國會川普？司徒文：台美都避免產生問題
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email