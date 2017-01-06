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總統過境美國會川普？司徒文：台美都避免產生問題

2017-01-06  17:32

〔記者呂伊萱／台北報導〕總統蔡英文明將出訪中美洲友邦，途中並將過境美國，外界關心總統是否會和美國候任總統川普或其團隊成員會面。前美國在台協會處長司徒文今表示，他認為美國政府與台灣政府現在都「避免產生任何問題」，即使有接觸「也是祕密的」。

司徒文今天下午出席「台灣守望Taiwan Sentinel」上線發布會時受訪表示，他並沒有來自內部的消息，但是他認為，中國已經給台北那麼多壓力，也一度施壓美國、盡力防止蔡英文過境美國，在這個時間點，他判斷美國政府和台灣政府都會「避免產生任何的問題」。所以他認為，蔡總統和美國新政府的朋友、專家或顧問等人之間，也許會有一些私人見面的機會，但大概也是「秘密的」，因為「現在沒有人要更多的問題」。

司徒文日前在「台灣守望」上發表以「川普政府未來對台灣與中國政策的持續矛盾與不確定性」為名的文章，闡述他對美中台未來關係的看法。日前「蔡川通話」引發美國政治圈軒然大波，司徒文指出，許多評論可悲地顯示出多數華府人士其實並不瞭解美國的「一中」政策，「從不意味中國的主權及於台灣」。

司徒文並評析川普亞洲政策的可能走向，他點出川普陣營中有許多友台人士，但關鍵的外交人事任命並不聚焦於亞洲、台灣或中國，同時財政部長及貿易部長被提名人與中國關係密切；而川普雖與蔡英文通電話，似乎想與台灣建立良好關係，但後來在訪問中又暗示台灣地位是可以協商的。司徒文認為，川普表現出諸多矛盾與高度不確定性，讓他覺得「糊塗」，所以他對於未來走向「沒有那麼高興」。

整體而言，司徒文認為，在川普政府任內，美中關係將波濤洶湧，而「早就需要逐步改善的」美台關係則有機會改善，川普的挑戰在於，如何以不讓兩岸關係出現負面效應或導致中美衝突的方式，調整美國對台灣與中國的政策。

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  • 前美國在台協會處長司徒文。（記者王藝菘攝）

    前美國在台協會處長司徒文。（記者王藝菘攝）

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相關關鍵字： 台灣守望 司徒文 川普 美國 蔡英文 過境美國
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