林鶴明轉調總統府 柯P：祝福

2017-01-06 11:32

〔記者郭逸／台北報導〕北市府發言人林鶴明昨確定轉調總統府，台北市長柯文哲今上午受訪時表示，當初是總統府代理秘書長劉建忻找他談借將，他也欣然接受，林鶴明到總統府後算升官，他給予祝福，市府發言人將由現任副發言人劉奕霆升任。

柯文哲說，中央、地方常有人才交流的機會，市府也有很多人去中央任職，包括交通部長賀陳旦、財政部次長蘇建榮等，中央也有人到市府上班，包括現任北市稅捐處長、公運處副處長，他覺得這樣調動很正常。

媒體詢問柯文哲此舉是否有助拉近與小英的關係？柯直言「沒有」，畢竟他跟小英旁邊很多幕僚早已認識，「就算他沒有去，我們還是有很多聯絡的管道，不過去多一個就是了。」至於2018年市長選舉，他仍是平常心，但不管怎樣，民進黨是重要盟友，這個戰略不會改變。

相關影音 從44秒開始