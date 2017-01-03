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升五星旗男子等待「王師駕臨」 遭中網友質疑

2017-01-03  14:10

〔即時新聞／綜合報導〕營造公司董事長魏明仁取得彰化縣二水鄉「碧雲禪寺」地產後，把當地改造成「中華人民共和國社會主義民族思想愛國基地」，還在元旦升起中國五星旗。他在昨日接受中國官媒採訪時，宣稱自己是在靜待王師駕臨，不過有部分中國網友持質疑態度，認為這在台灣只是極少數人的行為。

據《環球時報》報導，魏明仁說他是從去年12月21日開始準備，每天都早晨8時升旗，傍晚5時降旗，過程中有台獨人士來抗議，但他認為「在自己的土地升祖國的國旗，這是必要的義務和責任」。

魏明仁表示，還有「台灣情治單位」派人來向他勸說，希望不要舉行元旦升五星期活動，但他沒有理會，並且期待之後能「裡應外合，靜待中國王師駕臨，趕快把水深火熱的台灣早日解放」。

不過有中國網友在新聞下方留言，直指這種人在台灣非常少，所能造成的影響是微乎其微，還有人反酸中國政府，直說如果青天白日旗在中國升起，應該是會被判刑，但在台灣則是屬於自由。某位網友更認為，當局所說的武力統一只不過是嚇唬人的，因為台灣的台獨人士不在少數，怎麼可能全掃除或讓他們坐牢。

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  • 建商魏明仁自稱中華人民共和國人民，在碧雲禪寺舉行五星旗升旗典禮。（資料照，記者顏宏駿攝）

    建商魏明仁自稱中華人民共和國人民，在碧雲禪寺舉行五星旗升旗典禮。（資料照，記者顏宏駿攝）

  • 中國網友潑魏明仁冷水，直說他這種行為在台灣是極端的少數。（圖擷自《環球時報》）

    中國網友潑魏明仁冷水，直說他這種行為在台灣是極端的少數。（圖擷自《環球時報》）

  • 有網友反諷若在中國升起青天白日旗，可能會被判刑。（圖擷自《環球時報》）

    有網友反諷若在中國升起青天白日旗，可能會被判刑。（圖擷自《環球時報》）

  • 中國網友認為，當局說的武力統一只不過是嚇唬人的。（圖擷自《環球時報》）

    中國網友認為，當局說的武力統一只不過是嚇唬人的。（圖擷自《環球時報》）

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