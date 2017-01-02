參加兩代婚禮 張花冠年輕時照片曝光

2017-01-02 20:07

〔記者林宜樟／嘉義報導〕總統蔡英文姪女蔡世容今天與嘉義市九華山地藏庵董事長黃俊森的兒子黃柏旗結婚，與黃俊森一家是世交的嘉義縣長張花冠今天也出席結婚典禮，她翻出曾參加黃俊森婚禮時的老照片，也讓人看到張花冠年輕時的亮眼外貌。

張花冠說，她與黃俊森的妻子吳秀滿是高中同學，當年還是婚禮伴娘，可說是唯一參加過黃家兩代婚禮的人；黃俊森一家長期做公益，張花冠也稱讚黃家「積德之家，必有餘慶」，祖德惠及子孫。

張花冠珍藏的婚禮舊照片，她頭戴髮箍，身穿自己設計的禮服出席婚禮，有人大讚可愛，也有人讚清純，還有人說跟影星關之琳相似。