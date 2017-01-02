西方大國重申一中 我官員證實北京圍堵
2017-01-02 12:38
中國與挪威上月19日宣布關係正常化，並要求挪威在聲明中表態堅持「一個中國」原則。（每聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文上月2日與美國總統當選人川普通電話，引發中國加強對台灣的打壓，包括促使非洲小國聖多美普林西比上月22日與我斷交。有媒體指出，挖邦交國還不是中國最大的動作，北京還串連澳洲、德國、法國、挪威等大國，要求重申「一個中國」原則，展開了針對台灣的外交圍堵行動。
根據《上報》報導，我方兩岸高層指出，針對「川蔡電」顯示台美關係可能進一步發展，中國確實已經展開外交「示警」，讓外交高層在出訪重要國家的行程中，都要求對方重申一中立場。上月7日，澳洲外交部長畢曉普（Julie Bishop）率先聲明，澳洲始終堅持「一個中國」政策。
上月12日，德國總理梅克爾在一場公開採訪中強調，「德國仍支持一個中國政策，也不打算挑戰此一立場。」同月19日，挪威宣布恢復與中國自2010年後中斷的關係，在雙邊關係正常化的聲明中，強調堅持一個中國政策，充分尊重中國主權和領土完整。而法國外交部也在同月20日發表公開聲明，指法國堅守一個中國政策，絕無模棱兩可。
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