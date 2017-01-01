爭取連任黨魁 洪秀柱：有無可救藥使命感

國民黨主席洪秀柱接受媒體訪問表示，她對國民黨與兩岸有「無可救藥使命感」，明確表達出爭取連任黨主席的意志。（記者廖振輝攝）

2017-01-01 12:54

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉將於今年5月進行，有媒體報導指出，黨主席洪秀柱接受專訪表示，她對國民黨與兩岸有「無可救藥使命感」，明確表達出爭取連任黨主席的意志。

據《聯合報》報導，洪秀柱表示有意爭取連任黨魁，但她是現任黨主席，要做好份內工作，不是每一步都為了競選在做。至於國民黨本土、非本土的路線爭議，洪批評這是假議題，她一生奉獻在台灣，比很多本省孩子講更流利的台語，所謂的本土派都是藉口，重點是怎樣才能對台灣好。

報導也提到，外界對洪最大的質疑是她去年提出兩岸和平協議政綱，洪秀柱表示，和平協議是希望建立兩岸軍事互信、深化九二共識，扮演起兩岸和平制度化角色，她反問說「我有錯嗎？」