| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 台中國際花毯節即日起跑
 首頁 > 政治

爭取連任黨魁 洪秀柱：有無可救藥使命感

國民黨主席洪秀柱接受媒體訪問表示，她對國民黨與兩岸有「無可救藥使命感」，明確表達出爭取連任黨主席的意志。（記者廖振輝攝）

2017-01-01  12:54

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉將於今年5月進行，有媒體報導指出，黨主席洪秀柱接受專訪表示，她對國民黨與兩岸有「無可救藥使命感」，明確表達出爭取連任黨主席的意志。

據《聯合報》報導，洪秀柱表示有意爭取連任黨魁，但她是現任黨主席，要做好份內工作，不是每一步都為了競選在做。至於國民黨本土、非本土的路線爭議，洪批評這是假議題，她一生奉獻在台灣，比很多本省孩子講更流利的台語，所謂的本土派都是藉口，重點是怎樣才能對台灣好。

報導也提到，外界對洪最大的質疑是她去年提出兩岸和平協議政綱，洪秀柱表示，和平協議是希望建立兩岸軍事互信、深化九二共識，扮演起兩岸和平制度化角色，她反問說「我有錯嗎？」

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨 洪秀柱 黨主席 黨魁
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 2017新年學做異國料理！
⊱德州式烤肩胛心⊰
⊱西班牙海鮮燉飯⊰
⊱日式起士豬排⊰
⊱南法燉蔬菜⊰
轉寄

標題：爭取連任黨魁 洪秀柱：有無可救藥使命感


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月1日‧星期日‧丙申年臘月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.