學童午餐、敬老津貼…竹縣元旦大砍8項支出
新竹縣政府為了替財政問題「止血」，新的一年開始，全縣從敬老福利津貼到國中小免費營養午餐、新生嬰兒的營養補助等，統統都要刪減。（資料照，記者黃美珠攝）
［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣政府召開元旦緊急縣務會議，拋出開年首枚財政震撼彈！從今天起，陸續大砍包含老人年金在內的8項「非法定社福支出」，以堵住1年合計約10億2215萬2200元預算流出縣庫，藉此替新竹縣日漸惡化的財政「止血」，也求符合監察院、審計室、以及行政院主計總處長期的相關要求。
新竹縣這8項被檢討後不是對半砍掉補助預算，就是幾近完全被刪除的非法定社福支出分別是：國中小免費營養午餐和免費教科書、敬老津貼（老人年金），以及農民農、健保自付額保險費補助（老農津貼）、新生兒營養補助、敬老愛心卡、包含植物人在內的身心障礙癱瘓者補助、鄰長為民服務作業費和報費。
國中小營養午餐部分，未來弱勢學生雖仍享有縣府全額補助，但一般生將從原來家長自付5元非基改食材而已，改從這次寒假結束後的105學年度第2學期、也就是2月1日開始改成全額自付。預估可以省下3億2600多萬，僅次於老人年金減半發放後所省的錢。
而原本全部免費的國中、小學教科書，一樣也將從2月1日開始只補助弱勢學生，一般學生都將改由家長自行負擔。
預估「省最大」的老人年金部分，原本在民國94年7月31日以前設籍在新竹縣的65歲以上老人，每人、每月可領3000元，從今天起，每人、每月只有1500元，縣府預估可望撙節約4億9392萬元。
至於去年9月遲延發放的老人年金將在1月10日發放，其餘10到12月份的，將視財政狀況辦理補發，仍以3000元計算。
而過去對境內老農所發的「老農津貼」，無論是農保、或健保的自付額保費都給予的全額補助，今天以後都將只補助農保自付額的保費。
另外，縣長邱鏡淳爭取連任時開出的新生兒營養補助政策，在實施2年後，縣府決定今天起回歸每胎1萬元，不再1胎發1萬、2胎發2萬、3胎以上發2萬5000元，甚至生雙胞胎者發5萬、生三胞胎以上者1次領10萬，以撙節4400多萬。
至於敬老愛心卡，65歲以上的老人和身心障礙者統統調降每人、每月只有500元的額度可以免費搭車，但配合儲值、換卡作業，2月1日才會上路。
植物人等癱瘓臥床者的補助，也將從每人、每月4000元砍成2000元。
鄰長的為民服務作業費和報費則從現行的每人、每月2250元改成1250元。
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標題：學童午餐、敬老津貼…竹縣元旦大砍8項支出
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