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元旦演唱現場超嗨！ 滅火器與小英台上互動說這些...

蔡英文與陳建仁在台上揮手打招呼。（記者羅沛德攝）

2017-01-01  06:53

〔即時新聞／綜合報導〕元旦升旗典禮在今天上午6點20分開始！唱完國歌後，國防部示範樂隊鼓手的打擊樂表演，總統蔡英文與副總統陳建仁在觀看表演時也露出笑容，打擊樂表演表演結束後，滅火器樂團接棒上場表演，現場民眾歡呼，滅火器演唱時，陳建仁隨著音樂不斷點頭微笑，蔡英文則是笑著專心聆聽。

滅火器第一首歌唱完，蔡英文、陳建仁等人先上去和主唱楊大正握手之後離開現場，楊大正先是和蔡英文鞠躬並說了「總統早安」，蔡回覆「新年快樂」，在握手時楊大正還跟蔡英文說了句加油。

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  • 在滅火器演唱時，陳建仁露出相當開心的表情。（圖取自YouTube）

    在滅火器演唱時，陳建仁露出相當開心的表情。（圖取自YouTube）

  • 蔡英文和主唱楊大正握手。（圖取自YouTube）

    蔡英文和主唱楊大正握手。（圖取自YouTube）

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