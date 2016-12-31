勞基法修正案通過 蔡英文：不是任務的結束 是開始

總統蔡英文今天與媒體進行茶敘。（記者蘇芳禾攝）

2016-12-31 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕總統府今天早上10點舉行年終記者會，有媒體詢問針對勞基法修正案通過後，但許多資方不願意提高加班費，並醞釀一波物價上漲，反而資方把提高的成本從勞工身上取得，是否符合修法期望？

總統蔡英文回應：「勞基法修正通過以後，不是事情的結束，是事情的開始」；針對「一例一休」所引發的效應，蔡英文說政府都在持續觀察，也希望雇主們能開始對於企業內部運作的調適，對於經濟所產生的衝擊與影響，政府會隨時處理，再三強調：「勞基法修正通過後，不是任務的結束，是任務的開始」。

蔡英文說，我們不能因為一個制度的調整，會帶來一連串的變動，而不去調整，關鍵在於政府對於受到新制度影響的族群，有沒有去關注，去協助他們。

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