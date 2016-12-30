年改分區座談將開跑 時力、私校工會各拋主張
2016-12-30 12:58
［記者彭琬馨／台北報導］年金改革明將啟動北中南東四場分區座談會，時代力量黨團與私立學校教職員工會上午分別召開記者會，針對年金各自提出改革主張。其中時代力量強調須建立基礎年金制度，保障65歲以上老人都能領有國民基本所需；私教工會則認為，當前年改會中私校代表嚴重不足，呼籲年改會應更關注私校教職員的年改需求。
時代力量針對年金改革一共提出九大方案主張，其中最重要的是主張建立所有國民皆適用的「基礎年金」制度，時力強調，只要符合年滿65歲以上、月所得低於一定數額的條件，每月都應領取定額年金，藉此保障所有國民生活水平。
此外，針對年改中極具爭議的所得替代率，時力提出「階梯式」所得替代率方案，強調參考瑞典年金改革制度，特色是「做越久領越多」與「本俸低，所得替代率高」，並將所得替代率調整到以60％為基準，設計出具有上下調整10％的空間，藉此鼓勵資深工作者繼續在工作上發揮所長。
私教工會理事長郭應哲則表示，私立大專院校與國高中小學的教職員，人數一共有3萬多人，在這波年改中卻是最弱勢的團體，年改會的改革方案對私校教職員退休後的生活關注不夠，呼籲年改會應更加重視私校教職員權益。
私教工會理事林克亮批評，年金改革委員會日前公布私立大專院校教職員退休後可領有5萬2的薪水、私立高中教職員有4萬6，根本是「灌水跟假造」，質疑當前私立教職員退休僅能領有不到兩萬的薪水，年改會公布的數據「是很虛幻的數字」。
私教工會主張公保基礎年金應由目前的1.3％提高到1.55％，且職業年金目前只有提撥12％應提高到15％，林克亮呼籲，現行私教工會提出的改革規劃，「不會增加政府太多負擔」，希望政府能多多幫忙，讓私校老師退休後也能有基本保障。
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