| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 政治

視導航特部601旅 蔡英文：對部隊捍衛國家有信心

蔡英文總統視導601旅 ，阿帕契直升機前聽簡報。（記者李容萍攝）

2016-12-30  11:30

〔記者李容萍／桃園報導〕在跨年前夕，蔡英文總統今天視察位於桃園市龍潭區陸軍航空特戰指揮部第601旅，並在阿帕契攻擊直升機前聽取軍方簡報。她表示，陸軍是國軍的基礎，是嚇阻敵人侵入、保護國土安全的堅實戰力，也讓人相信在遭逢外敵入侵時，這樣的部隊絕對可以捍衛國家、保護民眾、達成任務。

蔡英文上午10點40分抵達陸軍航空601旅視導，並在阿帕契AH-64E攻擊直升機機棚，聽取軍方簡報與動態操演，並對官兵精神講話，對部隊捍衛國家有信心。

蔡英文表示，看到官兵精神抖擻，士氣高昂，這就是平時部隊精良訓練的成果，「非常好，請各位繼續保持」。

對於視導阿帕契直升機換裝攻擊訓練，蔡英文說，601旅是陸軍的菁英部隊，有一流的人才、操作先進的武器，捍衛北部地區，確保國家安全，「各位的責任重大，所以才來看看大家，看看大家的努力」。

蔡英文還說，陸軍是國軍的基礎，是嚇阻敵人進犯、保護國土安全的堅實戰力，同時在遭逢天災人禍時，陸軍更是防護民眾生命安全財產的助力。陸軍有最好的應變能力，長期以來這每次救災中的表現，都讓人有目共睹，「災難在哪裡，陸軍就在哪裡，只要看到各位，人民就會安心」，尤其在過去一年，就派出9萬人次救災，也獲得社會的肯定。

蔡英文說，陸軍航特部隊平常的訓練相當艱苦，但是也就是有這樣的訓練，才能打打造出最堅強的戰力，「社會對大家的期待很高，這樣的期許確實是很大的壓力，所以當表現不如預期時，責難相對比較強烈」。

蔡英文也以元旦假期快到了，也特別感謝留職官兵的辛勞，也謝謝全體國軍24小時全年無休、守護國家安全。

蔡英文與官兵合影外，中午並致贈加菜金，在營區內與官兵共進午餐。（12：02更新）

廣告
  • 蔡英文總統視導601旅 ，阿帕契直升機前聽簡報。（記者李容萍攝）

    蔡英文總統視導601旅 ，阿帕契直升機前聽簡報。（記者李容萍攝）

  • 蔡英文總統視導601旅 的便當菜色。（記者李容萍攝）

    蔡英文總統視導601旅 的便當菜色。（記者李容萍攝）

  • 蔡英文總統視導601旅 ，致贈加菜金與官兵一起用餐。（記者李容萍攝）

    蔡英文總統視導601旅 ，致贈加菜金與官兵一起用餐。（記者李容萍攝）

  • 蔡英文總統視導601旅 ，阿帕契直升機前聽簡報。（記者李容萍攝）

    蔡英文總統視導601旅 ，阿帕契直升機前聽簡報。（記者李容萍攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 蔡英文 阿帕契 陸軍航特部
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：視導航特部601旅 蔡英文：對部隊捍衛國家有信心


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.