視導航特部601旅 蔡英文：對部隊捍衛國家有信心
蔡英文總統視導601旅 ，阿帕契直升機前聽簡報。（記者李容萍攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕在跨年前夕，蔡英文總統今天視察位於桃園市龍潭區陸軍航空特戰指揮部第601旅，並在阿帕契攻擊直升機前聽取軍方簡報。她表示，陸軍是國軍的基礎，是嚇阻敵人侵入、保護國土安全的堅實戰力，也讓人相信在遭逢外敵入侵時，這樣的部隊絕對可以捍衛國家、保護民眾、達成任務。
蔡英文上午10點40分抵達陸軍航空601旅視導，並在阿帕契AH-64E攻擊直升機機棚，聽取軍方簡報與動態操演，並對官兵精神講話，對部隊捍衛國家有信心。
蔡英文表示，看到官兵精神抖擻，士氣高昂，這就是平時部隊精良訓練的成果，「非常好，請各位繼續保持」。
對於視導阿帕契直升機換裝攻擊訓練，蔡英文說，601旅是陸軍的菁英部隊，有一流的人才、操作先進的武器，捍衛北部地區，確保國家安全，「各位的責任重大，所以才來看看大家，看看大家的努力」。
蔡英文還說，陸軍是國軍的基礎，是嚇阻敵人進犯、保護國土安全的堅實戰力，同時在遭逢天災人禍時，陸軍更是防護民眾生命安全財產的助力。陸軍有最好的應變能力，長期以來這每次救災中的表現，都讓人有目共睹，「災難在哪裡，陸軍就在哪裡，只要看到各位，人民就會安心」，尤其在過去一年，就派出9萬人次救災，也獲得社會的肯定。
蔡英文說，陸軍航特部隊平常的訓練相當艱苦，但是也就是有這樣的訓練，才能打打造出最堅強的戰力，「社會對大家的期待很高，這樣的期許確實是很大的壓力，所以當表現不如預期時，責難相對比較強烈」。
蔡英文也以元旦假期快到了，也特別感謝留職官兵的辛勞，也謝謝全體國軍24小時全年無休、守護國家安全。
蔡英文與官兵合影外，中午並致贈加菜金，在營區內與官兵共進午餐。（12：02更新）
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