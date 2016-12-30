蔡英文批姚文智？ 總統府否認

2016-12-30 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體報導，總統蔡英文與綠營立委姚文智，本週二餐敘時，因都更議題起爭執，場面尷尬。總統府代理秘書長劉建忻今在立院表示，「完全沒有」，並澄清當天餐敘氣氛佳，總統也沒有罵人，而且姚文智是支持法案的。

昨日《鏡傳媒》報導，姚文智在餐會上表示，行政院版老舊建物重建修法獎勵草案的容積獎勵誘因不足，應從城市再造、都市再生角度接入，報導也提到，小英總統還打斷插話，「就是你在阻擋啊！」。

姚文智喊冤，他不可能擋法案，因為他進入立法院後，投入諸多心力在修改都更法規，也澄清當時是政策性討論，總統僅半開玩笑，卻有人亂傳話給媒體曲解原意。《蘋果日報》報導，今日劉建忻在立院則表示，當天餐敘氣氛良好，以及總統完全沒有罵人，針對蔡總統是否開玩笑一事，他回應，那些話，應該不是總統說的。