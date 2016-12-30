| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 政治

蔡英文批姚文智？ 總統府否認

2016-12-30  11:24

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體報導，總統蔡英文與綠營立委姚文智，本週二餐敘時，因都更議題起爭執，場面尷尬。總統府代理秘書長劉建忻今在立院表示，「完全沒有」，並澄清當天餐敘氣氛佳，總統也沒有罵人，而且姚文智是支持法案的。

昨日《鏡傳媒》報導，姚文智在餐會上表示，行政院版老舊建物重建修法獎勵草案的容積獎勵誘因不足，應從城市再造、都市再生角度接入，報導也提到，小英總統還打斷插話，「就是你在阻擋啊！」。

姚文智喊冤，他不可能擋法案，因為他進入立法院後，投入諸多心力在修改都更法規，也澄清當時是政策性討論，總統僅半開玩笑，卻有人亂傳話給媒體曲解原意。《蘋果日報》報導，今日劉建忻在立院則表示，當天餐敘氣氛良好，以及總統完全沒有罵人，針對蔡總統是否開玩笑一事，他回應，那些話，應該不是總統說的。

廣告
  • 昨日有媒體報導，總統蔡英文與立委姚文智在本週二的餐敘中起爭執，但遭總統府代理秘書長劉建忻否認。（資料照，記者黃耀徵攝）

    昨日有媒體報導，總統蔡英文與立委姚文智在本週二的餐敘中起爭執，但遭總統府代理秘書長劉建忻否認。（資料照，記者黃耀徵攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 姚文智 總統府 蔡英文 都更 餐敘
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：蔡英文批姚文智？ 總統府否認


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.