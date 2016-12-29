中客年減18.5％ 陸委會：明年已做最壞打算 最好準備
2016-12-29 17:45
〔記者施曉光／台北報導〕陸委會副主委邱垂正在今日例行記者會上指出，自今年一月起至十二月二十七日止，中客來台入境總人數較去年同期減少十八．五％，對於媒體要求評估明年情況，他不做正面回應，只強調政府已經做好最壞打算、最好準備來因應。
邱垂正強調，政府立場仍是歡迎中客來台旅遊，並持續營造優質、安全與便捷的環境，但基於兩岸政治因素，影響中客來台人數，政府已經做了最壞打算，但也有最好的準備因應，諸如行政院將推動明年元旦起採用國民旅遊卡新制，促進國內旅遊市場。
有關中客統計數據，邱垂正指出，本月一日至二十七日止，陸客入境總人數較去年同期減少四十四％，其中團客減少五十．四％、自由行減少三十五．四％，若自今年一月起算至十二月二十七日止，總人數減少十八．五％、團客少了二十九．九％、自由行減少一．九％。
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