把慰安婦「被迫」拿掉 馬英九：會讓人覺得台灣不文明
2016-12-29 19:13
〔記者蕭玗欣／台北報導〕前總統馬英九今在東吳大學進行第四場嚴家淦法學講座，主題是「慰安婦」、戰爭罪與國際法，他表示，許多台籍婦女當時被用強綁架、脅迫和哄騙去當慰安婦，「這是軍事性奴隸，怎麼會是自願的？」台灣教科書竟然還想要把「被迫」兩個字拿掉，會讓別人認為台灣是不文明的國家。
馬英九今年開始到東吳大學擔任嚴家淦法學講座教授，今天的「慰安婦」、戰爭罪與國際法是他這學期在東吳的最後一場演講。馬英九一開始在課堂上講述國際人權日的由來，接著提及80年前的南京大屠殺時，五萬日軍進城燒殺擄掠，當時日軍指揮官下令要廣設慰安所，許多台灣婦女被騙去當慰安婦，造成一輩子的傷害，「為什麼還會有人說是自願的？」、「實在是太過分了！」
馬英九說，他曾和台籍慰安婦秀妹阿嬤說：「我們都知道你不是自願的，不要放在心上」，當下不知道這句話有沒有效，後來輾轉得知秀妹阿嬤說：「總統叫我不要放在心上，我已經不放在心上了」，讓他覺得自己很有面子。
馬英九自己也曾在臉書表示，慰安婦平反的議題並不限於台灣，因此這不是個別種族議題，而是一個世界人權議題，我要強調「歷史的錯誤或可原諒，歷史真相不能遺忘」，以免重蹈覆轍。
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