正妹臉書全裸直播 卻發現「柯文哲已經加入」...

2016-12-28 18:01

〔即時新聞／綜合報導〕柯P偷看正妹裸體直播？越來越多人加入直播行列，內容尺度不一，最近傳出有網友直播「裸聊」，沒想到卻驚見台北市長柯文哲「已經加入」，引發鄉民熱議。

日前PTT盛傳一張擷圖照片，畫面中一名女子在臉書開直播全裸入鏡，只用泡泡遮住胸部，吸引3.5萬人觀看，不料卻發現柯文哲也加入收看，被網友把擷圖po上網。

對此大多數網友質疑帳號不是本人，認為是遭人惡搞P圖，也可能是有人用了跟北市長柯文哲一樣的名字與大頭貼；不過也有人激動留言「柯p抓到了」、「下台」、「超後悔投柯P」、「男人ㄉ需求嘛～活到老打到老囉」、「佩琪很怒」等。針對此事，目前台北市政府還沒有相關回應。