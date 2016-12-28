國民黨告洋狀 胡志強：要求政府立即解散黨產會

2016-12-28 11:33

〔記者林良昇／台北報導〕針對黨產議題，國民黨副主席胡志強今召開國際記者會與外媒談黨產議題，批行政院不當黨產處理委員會違法違憲，行政權侵犯司法權，並強調，所有爭議和程序立即回歸司法，要求政府立刻解散黨產會，顧立雄辭去現職。

針對外媒質疑國民黨過去黨國不分的歷史，胡志強坦言，過去確實是黨國一體，帶了很多黃金來台灣，也有很多黨產變成國產，國民黨也沒有計較，國民黨承認過去的歷史問題，但後續的處理仍要符合法令。

胡志強強調，希望所有的爭議和程序立即回歸司法和憲法，我國的司法體系有足夠的法條和能力處理相關的議題，不須另立機構和條例，國民黨要求政府立刻解散黨產會，並呼籲顧立雄辭去現職，回歸憲法和司法。

外媒也詢問，關於國民黨如何證明黨產合法？胡志強則說，30年前的文件只能盡力尋找，沒有把握，就算找出來也不確定黨產會是否滿意。

國民黨行管會副主委李福軒表示，有些資料在中國，國民黨也有部分資料，會努力尋找，李甚至反問外媒記者：難道你能確定你身上的衣服是合法取得的嗎？

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