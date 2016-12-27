台生扮納粹 林佳龍：代表轉型正義未完成

2016-12-27 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市私立光復高中日前校慶，竟有學生在遊行活動扮裝成納粹軍團，引發以色列與德國抗議、教育部懲處、總統府譴責、光復校長程曉銘請辭的連鎖效應。對此，台中市長林佳龍今天評論表示，此事件代表台灣的轉型正義尚未完成。

林佳龍今天出席228事件受難者口述歷史專書《黯到盡處，看見光》發表會，主動提到光復中學納粹風波指出，此事件代表台灣轉型正義尚未完成，更需要教育下一代正確歷史。

林佳龍認為，口述歷史是轉型正義最重要的基礎，台中市文化局去年推出第1本228受難者口述歷史《因為黑暗，所以我們穿越》，今天推出第二本《黯到盡處，看見光》，就是要讓大家了解過去的創傷，不要再走過去的苦難，也為歷史見證。