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謝志偉臉書談納粹事件 李大維：他的身分不是電視主持人

2016-12-26  12:59

〔即時新聞／綜合報導〕新竹光復中學學生日前變裝扮演納粹引發軒然大波，駐德代表謝志偉於臉書發文，表示這起事件會發生，關鍵原因之一是「納粹陰魂還在台灣」，隨後還譏諷把黨旗當國旗，是納粹的特徵等言論，引發正、反兩派網友爭論。對此，李大維回答，謝志偉的身分是駐外代表，「我會和他講」。

綜合媒體報導，日前謝志偉在臉書PO文，表示把國旗當圖騰、放大、揮舞、恐嚇或甚至毆打國人，是典型納粹特徵之一，還說退將在台灣對台人怒揮國旗，去中國對習大喜揮雙手，「中正還在紀念，真相還在活埋」等。對此，外交部長李大維回應，謝志偉的身分是駐外代表，不是教授或電視節目主持人，「我會和他講」。

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  • 針對駐德代表謝志偉在臉書的言論，外交部長李大維表示，「我會和他講」。（資料照，記者簡榮豐攝）

    針對駐德代表謝志偉在臉書的言論，外交部長李大維表示，「我會和他講」。（資料照，記者簡榮豐攝）

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相關關鍵字： 光復中學 納粹 謝志偉 駐德代表
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