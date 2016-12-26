謝志偉臉書談納粹事件 李大維：他的身分不是電視主持人

2016-12-26 12:59

〔即時新聞／綜合報導〕新竹光復中學學生日前變裝扮演納粹引發軒然大波，駐德代表謝志偉於臉書發文，表示這起事件會發生，關鍵原因之一是「納粹陰魂還在台灣」，隨後還譏諷把黨旗當國旗，是納粹的特徵等言論，引發正、反兩派網友爭論。對此，李大維回答，謝志偉的身分是駐外代表，「我會和他講」。

綜合媒體報導，日前謝志偉在臉書PO文，表示把國旗當圖騰、放大、揮舞、恐嚇或甚至毆打國人，是典型納粹特徵之一，還說退將在台灣對台人怒揮國旗，去中國對習大喜揮雙手，「中正還在紀念，真相還在活埋」等。對此，外交部長李大維回應，謝志偉的身分是駐外代表，不是教授或電視節目主持人，「我會和他講」。