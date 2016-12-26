民調差影響連任 柯P：投票那天高就好

2016-12-26 11:02

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今早接受台北之音蔻蔻早餐專訪，談到自己民調差，柯文哲說「沒有什麼好哭的！」他大學同學林丕榮成績不錯，曾說考前、考後都不會，只有考試時候會，所以民調也一樣「只要投票那天高」，還說這叫階段性目標，此外，連續劇要維持1年高收視率很難，他的連續劇演到15個月才掉，已經很厲害。

柯文哲還比喻，賈伯斯一開始賣PC，後來又賣iPhone，一生賣兩個產品，所以不要幻想一套產品可以從頭賣到尾，至於他則要「籌組新的生產線再上路」。柯還說，選前那天晚上，他把所有東西丟掉，包括金主名冊，因為不要幻想一套產品可以賣4年；不要作夢2014年11月29日的打法要重複到2018年。

談到與民進黨整合，柯文哲僅說，民進黨是很重要的盟友，要爭取最大多數的朋友，「統戰是朋友多、敵人少」；不過有時你想整合，人家也不想，他強調自己講話算數，但政治上講話算數的沒幾個。周玉蔻要柯文哲發誓不加入民進黨，柯直說：「不會、不會。」

若民進黨堅持要推派參選人，柯文哲是否退選？柯則表示，這是假設性題目，柯文哲最大敵人就是柯文哲，他背水一戰，但何必在此時把底牌講出來？敢冒險的人很少，先把每天的工作做好，「積小勝為大勝」。

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