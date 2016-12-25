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下指導棋？ 傳張博雅要政院立「同性專法」

2016-12-25  21:04

〔即時新聞／綜合報導〕婚姻平權法案將在明（26日）排審，據傳監察院長張博雅日前竟對行政院官員下指導棋，表示婚姻平權議題「應該立專法」，而非修民法，讓在場官員十分錯愕。

據《上報》報導，行政院副秘書長宋餘俠在監察院巡查會議前，率領各單位赴監察院拜會張博雅，並確認巡查相關程序。過程中張博雅詢問行政院對同性婚姻的立場為何，在場官員表示無法代替行政院說明，張博雅接著說不能破壞現行家庭制度，應該為同性婚姻另立專法，讓官員一陣錯愕。

23日監察院赴行政院巡查時，監委陳小紅也針對婚姻平權要求法務部長邱太三表態；據轉述，行政院長林全代法務部表示，這項議題行政院一切尊重國會，沒有特定立場。

相關人士指出，監察院不能行使事前監督，張博雅、陳小紅當面針對未成形的法案詢問政院官員，實在不妥。

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  • 婚姻平權法案將在明（26日）排審，據傳監察院長張博雅（見圖）日前竟對行政院官員下指導棋，表示婚姻平權議題「應該立專法」，而非修民法，讓在場官員十分錯愕。（資料照，記者羅沛德攝）

    婚姻平權法案將在明（26日）排審，據傳監察院長張博雅（見圖）日前竟對行政院官員下指導棋，表示婚姻平權議題「應該立專法」，而非修民法，讓在場官員十分錯愕。（資料照，記者羅沛德攝）

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相關關鍵字： 同性婚姻 婚姻平權法案 張博雅 監察院 行政院
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