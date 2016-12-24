蔡英文視導空軍 與F16飛行員通話影片曝光！
2016-12-24 11:37
總統府今公布蔡英文與F16飛行員通話影片。（圖取自總統府提供影片）
〔記者蘇芳禾／台北報導〕中國解放軍於本月10日出動各類型軍機環繞台灣周邊空域，日本出動多架F15戰機進行警戒。總統蔡英文昨天（23日）特別前往空軍作戰指揮部視導，總統府今也公布了蔡英文與F16飛行員通話影片，警示對岸意味濃厚。
蔡英文隨後也在臉書上指出，不管在天空或地面上，我們的國軍只有一個任務，就是24小時全年無休，嚴密掌握敵情，全力守護國家安全。
這段影片中，蔡英文代號為VIP1，與F16飛行員對話確認空中任務執行狀況。最後蔡英文也不忘對飛行員說「good Job」（做得好）。
完整對話：
P: Yankee73 VIP1 calling
飛行員：VIP1，這裡是Yankee 73回答，請講
P: Confirm 空中任務執行情況
飛行員：目前當面無特殊情況，按計畫飛行，持續加強對外搜索。
P: 保持監控，確保領空安全
飛行員：Roger
P: good Job
相關影音（總統府提供）
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