阿扁睽違8年「不看稿」致詞 網友驚：功力屌打政客

前總統陳水扁出席女兒牙醫診所開幕。（記者王俊忠攝）

2016-12-24 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁今天上午出席女兒陳幸妤在南市東區開設的牙醫診所開幕，並發表致詞，這也是他睽違8年在公開場合發表演說，「功力」卻未減，網友見狀後也大讚「台灣戰神 口才真的沒話說」。

陳水扁出席陳幸妤診所開幕剪綵活動、發表公開談話，除了感謝總統蔡英文、前總統馬英九等人，也談及陳幸妤的故事；致詞中，阿扁也強調，雖然他入獄失去自由，但拾回親情，此話一出，讓在場的民眾相當感動。

網友見阿扁致詞後，則在PTT上熱烈討論，「漏尿演講功力還是屌打一堆人阿...太猛了完全不看稿」、「屌打現在所有政壇的政客演講魅力」、「永遠的戰神不是隨便說說的啊～」「阿扁功力還在」。