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國民黨欲爭台北市長大位 這些人被點名

台北市長柯文哲表態會爭取連任，牽動藍綠敏感神經。（資料照，記者張凱翔攝）

2016-12-24  07:47

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲表態會爭取連任，牽動藍綠敏感神經。媒體報導，國民黨有意參選者寥寥可數，要勝選須求耳目一新。民進黨則表示，對柯文哲的決定沒有意見。

《聯合報》報導，國民黨目前表態參選台北市長人選包括前立委丁守中、前監察委員葛永光、台北市議員鍾小平。此外，前金管會主委曾銘宗勤走基層，前台北市副市長陳雄文頻繁與地方人士餐敘，前總統府副秘書長羅智強則是鬆口「不排除任何規畫」。

報導指出，國民黨內點名人選則有立委賴士葆、費鴻泰、黨發言人王鴻薇、前交通部長葉匡時，前行政院長張善政則因人氣高被國民黨內勸進。報導提到，國民黨黨內人士表示，國民黨要找出讓人眼睛一亮的政治素人，才有勝算。

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