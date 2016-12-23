國民黨到北京喊「3年半後執政」 立委：笑掉大牙

2016-12-23 17:51

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨副主席陳鎮湘率團訪問中國，與北京涉台官員會面，他今天在「國共對話交流會議」上表示，國民黨有信心3年半後重返執政。時代力量立委徐永明對此嘲諷，陳鎮湘吹牛不打草稿，讓中國人嘴巴掉下來、台灣人笑掉大牙。

陳鎮湘今（23）日在北京舉行的國共對話交流會議上致詞時表示，國民黨年初大選失利後，被認為要8年、12年甚至20年後才有機會再起，但他們已為2020年大選做好準備，有信心在3年半後重新執政；他也提到，兩岸過去能和平發展，都應歸功於九二共識，九二共識不僅是國民黨的兩岸方針，也獲得台灣主流民意的支持。

針對陳鎮湘的說法，徐永明傍晚在臉書表示，國民黨此時此刻在台北嚴重內鬥，陳鎮湘還敢吹牛不打草稿，「難道不怕中國人嘴巴掉下來，台灣人笑掉大牙嗎？」他並表示，美國總統當選人川普都開始檢討「一個中國」政策，陳鎮湘卻還在談「九二共識」，只是鴕鳥心態、互相取暖。

徐永明分析，北京讓國民黨人在「台聖斷交」之後赴中，為的是降低國際輿論對中國霸道的批評，這個做法與當年北京制定「反分裂法」後，國民黨時任主席連戰赴中一樣，北京把國民黨當傀儡玩，十多年來始終如一。