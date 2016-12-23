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邦交國逾2500人來台留學 1年支出5億獎學金

2016-12-23  10:17

〔即時新聞／綜合報導〕聖多美普林西比與台灣斷交，讓該國總統子女與學生來台留學並領取獎學金曝光，其實除了聖多美之外，台灣其他21個邦交國中，共有2548人在台灣念書，1年所申請的獎學金高達5億元。不過由於這些支出都是人力投資，與各國政二代打好關係，可以說是戰略性的外交手段。

據《三立新聞》報導，台灣目前有21個邦交國，中南美洲友邦來台唸書的學生有1727人、非洲475人、大洋洲346人，每個國家平均1年申請2500萬台灣獎學金，加起來就是5億2500餘萬元。

而這些外籍留學生當中，不乏當地領導人的子女，例如宏都拉斯總統千金是在淡江大學國貿研究所攻讀碩士，她的弟弟則在輔大學習華語學程，史瓦濟蘭王子於實踐大學企管系修讀學位，史瓦濟蘭國王過去還到學校去探望他。

對於這類獎學金的支出，民進黨立委黃偉哲認為，這樣的投資能夠得到全國性的利益；王定宇也指出，這是與友邦下一代建立好關係的策略。

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  • 台灣目前有21個邦交國，共有2548人在台灣念書，1年所申請的獎學金高達5億元。圖為宏都拉斯總統千金就讀的淡江大學。（資料照，記者黃其豪攝）

    台灣目前有21個邦交國，共有2548人在台灣念書，1年所申請的獎學金高達5億元。圖為宏都拉斯總統千金就讀的淡江大學。（資料照，記者黃其豪攝）

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