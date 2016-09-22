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馮明珠任北京故宮顧問 綠委：看不起她！

2016-09-22  11:07

〔記者楊媛婷／台北報導〕前國立故宮博物院院長馮明珠卸任不到4個月，就赴中擔任北京故宮研究院顧問，故宮今赴教育文化委員會報告業務，不分朝野立委關心故宮處理馮明珠於卸任前自行修改「赴中不須申請許可」年限一事，民進黨立委吳思瑤指出，北京故宮於政黨輪替後停止與我國故宮交流，馮卻擔任北京故宮顧問一職，「原來交流就是馮明珠自己去交流，看不起這樣的故宮前院長！」林正儀在立委砲火下，也明言指出馮明珠擔任北京故宮顧問不妥。

吳思瑤於會上直指馮明珠擔任北京故宮顧問獲中國國台辦背書，但故宮迄今處理該事卻未見明快積極處理，她表示故宮高牆要推倒，故宮的改革要上路，要求林正儀勇敢果決，但看到目前故宮的情況，讓她不禁火大，並連說兩次「我很火大，非常火大！」

民進黨立委黃國書說只看到林正儀的溫良恭儉讓，但是這次事件也凸顯故宮內部的行政危機。

吳思瑤要求故宮說明馮明珠修改年限一事的過程，故宮人事室主任林文益於會上坦承，當初是馮明珠主動提出修改，吳思瑤也問到底故宮有沒有機密造冊？林正儀表示，他看過文物清冊，涉及機密的造冊需要利益迴避。這也代表故宮確實有機密造冊，吳思瑤認為林正儀前後回答不一，要求故宮一週內提報告說明故宮的文物造冊究竟分哪幾種等級。

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  • 民進黨立委吳思瑤指出，北京故宮於政黨輪替後停止與我國故宮交流，馮卻擔任北京故宮顧問一職，「原來交流就是馮明珠自己去交流，看不起這樣的故宮前院長！」（資料照，記者黃耀徵攝）

    民進黨立委吳思瑤指出，北京故宮於政黨輪替後停止與我國故宮交流，馮卻擔任北京故宮顧問一職，「原來交流就是馮明珠自己去交流，看不起這樣的故宮前院長！」（資料照，記者黃耀徵攝）

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相關關鍵字： 吳思瑤 故宮 林正儀 馮明珠
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