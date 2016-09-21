新竹縣府被駭？9000多人莫名收到測試信

新竹縣政府綜發處官員（右1、右2）今天為了縣民信箱誤發測試信問題，會同專業資安人員到台北委外廠商處進行稽核、調查。（圖由新竹縣政府提供）

2016-09-21 16:20

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣政府的縣民信箱昨天下班後，竟以「測試信衛福部」為名，寄出9000多封主旨為「衛福部部長信箱轉請各權責機關處理」的電郵，回復前述近年曾向縣府陳情的民眾，一度被以為是縣府遭「駭」，經縣府緊急漏夜調查，今天又會同資安人員北上委外廠商進行稽核，確認是人為單純誤觸的疏失，民眾個資也沒有外流。

新竹縣政府表示，廠商的行為已嚴重影響縣府聲譽及縣民權益，目前縣府已發送對廠商保存數位證據電子郵件，後續將依法依規追究廠商責任。

縣府表示，縣府最近要建立1個民意匯流的平台，全案由台北某資訊公司得標，近日就準備要驗收。而該公司也是衛福部的委外廠商。

昨天傍晚該公司人員正在處理縣長信箱轉檔的作業，結果卻因人為作業疏失，誤觸了測試信的發送鍵，沒想到造成過去幾年來，曾經向縣長陳情過的民眾中，有9000多人收到前述主旨的測試信，造成民眾困擾，隨即有5、6名鄉親向縣府抱怨或查詢，縣府也才知道。

縣府綜合發展處資訊科同仁獲悉後立刻通知前述業者且展開調查，確認民眾的個資並沒有被外洩或是公開，隨即發送電子郵件向相關民眾道歉、澄清且說明，並向行政院資通安全處通報。

今天早上又緊急會同資安專業人員前往台北稽核調查該公司以及整起事件，確認只是操作過程中單純的人為疏失。