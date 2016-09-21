新竹縣府被駭？9000多人莫名收到測試信
2016-09-21 16:20
新竹縣政府綜發處官員（右1、右2）今天為了縣民信箱誤發測試信問題，會同專業資安人員到台北委外廠商處進行稽核、調查。（圖由新竹縣政府提供）
［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣政府的縣民信箱昨天下班後，竟以「測試信衛福部」為名，寄出9000多封主旨為「衛福部部長信箱轉請各權責機關處理」的電郵，回復前述近年曾向縣府陳情的民眾，一度被以為是縣府遭「駭」，經縣府緊急漏夜調查，今天又會同資安人員北上委外廠商進行稽核，確認是人為單純誤觸的疏失，民眾個資也沒有外流。
新竹縣政府表示，廠商的行為已嚴重影響縣府聲譽及縣民權益，目前縣府已發送對廠商保存數位證據電子郵件，後續將依法依規追究廠商責任。
縣府表示，縣府最近要建立1個民意匯流的平台，全案由台北某資訊公司得標，近日就準備要驗收。而該公司也是衛福部的委外廠商。
昨天傍晚該公司人員正在處理縣長信箱轉檔的作業，結果卻因人為作業疏失，誤觸了測試信的發送鍵，沒想到造成過去幾年來，曾經向縣長陳情過的民眾中，有9000多人收到前述主旨的測試信，造成民眾困擾，隨即有5、6名鄉親向縣府抱怨或查詢，縣府也才知道。
縣府綜合發展處資訊科同仁獲悉後立刻通知前述業者且展開調查，確認民眾的個資並沒有被外洩或是公開，隨即發送電子郵件向相關民眾道歉、澄清且說明，並向行政院資通安全處通報。
今天早上又緊急會同資安專業人員前往台北稽核調查該公司以及整起事件，確認只是操作過程中單純的人為疏失。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 小六戀愛、17歲娶某...「少年阿公」顏寬恒看未成年結婚
- 濕吻骨感妹！陳彥伯認了並稱近兩個月感情升溫
- 柯P鬆口：讓楊芳玲請辭
- 蕭曉玲遭解聘案 北市撤銷了
- WTO貿易談判處長：把雞蛋放在WTO籃子裡 就會成功
網友回應
熱門新聞
- 徐若瑄夫驚傳財務危機 遭限期1年內償還43億
- 桌球》福原愛、江宏傑攜手 東京公布婚訊
- 未拔車鑰匙遭竊 警漏夜追逮女賊
- 濾掛式咖啡致癌？南投醫院：勿自己嚇自己
- 核試坑道口設偽裝網 北韓恐隨時啟動核試
- NBA》新球季勝場預測 勇士最多勝、籃網淪爐主
- 鬱卒男跳河 警消施「洪荒之力」搶救阻悲劇
- 影射美女議員慰安婦「藍白拖的逆襲」管理員被起訴
- 網球》盧彥勳放倒義國巨人 8強卡位朝高雄海碩第3冠邁進
- 桌球》江宏傑有什麼魅力？ 福原愛這樣說…
- 黑幫上學第一天就要女老師「坐大腿」引發幫派大戰
- 難卸責 張盛和︰不知情怎督導
- 桃園地景藝術節路線長6公里 遊客累癱警伸援
- MLB》史上最多打點投手 溫萊特雙安4打點創紀錄
- 孫翠鳳率青年軍 么嘍正傳首部曲青春登場
- 頭份設雨水下水道 路證卡關10個月
- 驚！中和警一分局刑警疑藏K他命被逮
- 兆豐案 財金三部會今立院報告
- 希拉蕊批川普是「IS招募官」
- 房屋稅蠢蠢欲動 周董每年恐繳173萬
- 三立曾「封殺」海派政治人物？傳張榮華下令
- 母女從小同眠 離婚後更成習慣
- 新竹生活節登場 街頭藝人熱音陪週末
- 2016青春尬歌II 徵選6樂團上台飆歌
- 柯施政報告 未來2年捷運不漲價
- 華航飛石垣島班機異常 旅客受困機上近3小時
- 兆豐洗錢案調查觸礁？ 北檢公布4大困難
- 員林養生會館大火 百坪店面付之一炬
- 腰椎骨折被當挫傷 險錯失治癒時機
- 日本「爆音米」熱銷 標榜聽戰鬥機噪音長大
- 影帝為4千萬點頭？8歲兒拍電影過暑假
- 發揚台客精神 惠文師生秀創意
- 〈愛情軍師團〉9月徵文啟事
- 楊謹華 若想婚一天就搞定
- 台南傳街貓遭割喉？目擊者還原來龍去脈
- 販毒集團狡兔三窟 宜蘭警方跟監2個月攻堅破獲
- 壓力太大？國小生企圖在校跳樓！
- 高職生開BMW擦撞62歲送牛奶的騎士
- 鐵路地下化 擬拆5陸橋、填8地下道
- 各黨齊轟 市長首要鞏固團隊
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：新竹縣府被駭？9000多人莫名收到測試信
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分