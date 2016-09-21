護航赴中縣市長 國民黨嗆：心中有屎

2016-09-21 15:31

〔即時新聞／綜合報導〕泛藍陣營8個縣市首長日前赴中國，以承認九二共識為條件，向北京當局爭取開放觀光客，遭到民眾批評是「藍8奴」。對此，國民黨文傳會副主委胡文琦今天回擊，請批評者不要像蘇東坡與佛印的故事所言，「心中有屎，看別人都是屎」。

國民黨今天召開記者會，為8位赴中的縣市長護航，胡文琦在會上表示，行政院長林全也贊成不要設政治前提進行兩岸交流，且民進黨縣市長陳菊、賴清德等也曾都赴中，怎麼國民黨縣市長赴中就不行？「他們做就是聖女貞德，國民黨做就是站壁的？」

胡文琦聲稱，台灣民意基金會的民調顯示，有近8成台灣民眾不樂見兩岸關係嚴重倒退，民進黨應該符合多數主流民意，不要只會扣國民黨的紅帽子，不要像蘇東坡與佛印故事中所說的，「心中有屎，看別人都是屎。」這種心態非常要不得。