| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

被爆偷吃！陳彥伯認出軌：是我先喜歡她的

陳彥伯上午召開記者會回應，坦承他婚姻狀況有問題。（資料照，記者方賓照攝）

2016-09-21  11:14

〔即時新聞／綜合報導〕已婚的新黨台北市議員陳彥伯被爆與骨感妹密集約會，還被媒體捕捉兩人熊抱、熱吻畫面；陳彥伯上午召開記者會回應，坦承他婚姻狀況有問題，是他先喜歡該女，「是我主動，女方是無辜的」。

陳彥伯今天坦承，結婚10多年來都有問題，這也一直是他無法解決的問題，10多年下來有和家人討論過，但都沒有解決；他也道歉，在婚姻還沒解決下，還喜歡別的女生，「錯誤也好、指責也好，我想說聲抱歉」。

至於被媒體捕捉與骨感妹在海邊熱吻一事，陳彥伯說，他與那位女生是很單純的朋友，「是我先喜歡她、我先主動，女方是無辜的，所有情況都由我承擔」，而太太的情緒算平穩，事情爆發後，沒有爭吵、仍持續溝通中。

陳彥伯被週刊拍到和一名長相清秀的女子密集約會，並登出疑似2人在東北角的富基漁港旁親熱的照片，他被求證時，先是解釋，和女子是普通朋友，駁斥「怎麼可能嘛」，強調若週刊虛構故事、穿鑿附會，一定提告；陳彥伯也說明，與該女子認識許久，她還是個官員、30幾歲，「我們在一個公共領域場合認識的」、不方便透露她的婚姻狀況。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 婚姻 陳彥伯
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
台式椒鹽排骨便當
軟嫩入味‧可樂雞
秋日食材：山藥
洗米水超實用
轉寄

標題：被爆偷吃！陳彥伯認出軌：是我先喜歡她的


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月21日‧星期三‧丙申年八月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.