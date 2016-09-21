被爆偷吃！陳彥伯認出軌：是我先喜歡她的

陳彥伯上午召開記者會回應，坦承他婚姻狀況有問題。（資料照，記者方賓照攝）

2016-09-21 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕已婚的新黨台北市議員陳彥伯被爆與骨感妹密集約會，還被媒體捕捉兩人熊抱、熱吻畫面；陳彥伯上午召開記者會回應，坦承他婚姻狀況有問題，是他先喜歡該女，「是我主動，女方是無辜的」。

陳彥伯今天坦承，結婚10多年來都有問題，這也一直是他無法解決的問題，10多年下來有和家人討論過，但都沒有解決；他也道歉，在婚姻還沒解決下，還喜歡別的女生，「錯誤也好、指責也好，我想說聲抱歉」。

至於被媒體捕捉與骨感妹在海邊熱吻一事，陳彥伯說，他與那位女生是很單純的朋友，「是我先喜歡她、我先主動，女方是無辜的，所有情況都由我承擔」，而太太的情緒算平穩，事情爆發後，沒有爭吵、仍持續溝通中。

陳彥伯被週刊拍到和一名長相清秀的女子密集約會，並登出疑似2人在東北角的富基漁港旁親熱的照片，他被求證時，先是解釋，和女子是普通朋友，駁斥「怎麼可能嘛」，強調若週刊虛構故事、穿鑿附會，一定提告；陳彥伯也說明，與該女子認識許久，她還是個官員、30幾歲，「我們在一個公共領域場合認識的」、不方便透露她的婚姻狀況。