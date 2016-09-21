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逼小英認92共識 中海協會長：台灣國際空間沒了

中國海峽會長陳德銘上週接受新加坡媒體訪問表示，蔡英文沒有承認九二共識的做法，無法維持兩岸現狀。（資料照，記者羅沛德攝）

2016-09-21  08:20

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文上任數個月以來，屢遭中國喊話要求承認九二共識。中國海峽兩岸關係協會會長陳德銘上週接受新加坡媒體訪問表示，蔡英文沒有承認九二共識的做法，無法維持兩岸現狀，他更說台灣不可能在沒這前提下參加國際會議。

據新加坡《聯合早報》報導，陳德銘表示，過去8年海基會會長每次都會給海協會發函，表示雙方在九二共識下繼續兩岸和平合作協商，但蔡英文上任後，卻沒有繼承前朝政府承認九二共識的做法，他直言「所有明白人都知道，現狀並沒有維持住」

陳德銘形容蔡英文表態模糊如同「猶抱琵琶半遮面」，強調中國一定要很明確知道，兩岸兩會是在一個國家下的授權機構在交往，或是國際的一個雙邊機構在交往，若是後者，那兩會就無法復談。

他更向蔡英文喊話說「不能讓我們去猜，你應該很明確。你說你要維持現狀，現狀就是兩岸、兩會是在九二共識上交往。你現在不維持這個現狀，我就沒法做下去了」

陳德銘還強調，台灣若要參加國際組織會議，兩岸必須先協商，並在九二共識或兩岸一中的前提下進行，他更說「沒有這種前提，這事情也就不存在了」

陳德銘形容蔡英文表態模糊，強調中國一定要很明確知道，兩岸兩會是在一個國家下的授權機構在交往。（資料照，記者黃耀徵攝）

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相關關鍵字： 中國 九二共識 台灣 海協會 蔡英文 陳德銘
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