筆戰和信副院長 洪慈庸：醫師會因過勞而倒下
2016-09-20 17:28
立委洪慈庸今於臉書發文表示，醫護納入勞基法不會造成「醫師開刀或看診到一半丟下病人離開」，而是依照相關法規給付加班費。（洪慈庸臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕醫師納入勞基法，象徵白袍勞動權益跨一大步，和信醫院副院長謝炎堯稍早投書媒體，援引世界各國為例，表示由於主治醫師對病人有持續照顧的責任，醫師不宜納入勞基法。對此，立委洪慈庸在臉書撰文回應，認為「醫師不會不負責任而離開手術房，卻會因為過勞而在手術房倒下」。
洪慈庸表示，其實雙方共同關切的不外乎是「責任」的問題，若納入勞基法後並不會導致日後醫師於手術中打卡下班，而是將考量不同科別與狀況議定具彈性的工時指引，若超過上班時數則按法規給付加班費。
洪慈庸舉例道，今年以來媒體報導了至少4起醫師在手術室或診間猝死、中風的事件，她認為這是社會的損失也是病患的風險。洪慈庸接著以2009年蔡伯羌醫師的事件作為警訊，表示「醫師不會因不負責任而離開手術房，卻會因為過勞而在手術房倒下」。
洪慈庸接著援引歐盟在EWTD歐洲工作時間指令中規範醫師工時，與日本醫師已適用勞基法保障2例，表示並非無前例可循，她考量目前台灣面臨的人力問題，無法直接一舉達到EWTD規定的週工時，但仍能藉由人才訓練、工時指引、分級醫療等各項配套逐步著手，以改善醫師的勞動條件。
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