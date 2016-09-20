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中嘉案退回NCC？ 投審會下午3點說明

2016-09-20  15:00

〔記者黃佩君／台北報導〕時代力量力擋中嘉案，立委黃國昌在臉書po文表示，投審會原臨時取消今日的投審會議，卻又突然表示仍將排入審查，但將做出中嘉案退回國家通訊傳播委員會（NCC）的結論。投審會則表示，將於下午3點於經濟部針對此案投審結果進行說明。

黃國昌昨日表示，經濟部投審會原本將中嘉案排入今天會中，卻臨時取消，投審會也證實確有此事，但不到24小時又出現轉變。黃國昌今日於臉書表示，投審會官員告知今投審會議仍照常舉行，但結論是將中嘉案退回NCC重新審議，並要求NCC針對投資架構，以及遠傳「以債作股」方式是否刻意迴避法律強制規定，進行重新調查。

黃國昌呼籲NCC「展現應有的擔當，別再推託，撤銷前NCC所為的許可處分，儘速否決中嘉交易案」。

經濟部投審會則證實，今天的確照常舉行投審會議，並將於下午3時於經濟部第二會議室說明審查結果。

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  • 針對中嘉案，立委黃國昌呼籲NCC展現應有的擔當，別再推託，應撤銷先前的許可處分。（資料照，記者黃耀徵攝）

    針對中嘉案，立委黃國昌呼籲NCC展現應有的擔當，別再推託，應撤銷先前的許可處分。（資料照，記者黃耀徵攝）

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