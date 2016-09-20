| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
疑父子爭吵 國中男生9樓跳下命危
 首頁 > 政治

男女結婚年齡朝18歲修法

行政院長林全20日列席立法院施政總質詢備詢。（記者廖振輝攝）

2016-09-20  11:48

〔記者蕭婷方／台北報導〕民進黨立法委員林靜儀今於立法院院會總質詢時指出，國際人權公約、聯合國兒童基金會等國際法皆主張年滿18歲才能結婚，但現行台灣刑法、民法不僅針對公民行使個人公民權年齡不同，甚至因為性別也有不同結婚年齡規範，建議政府應修訂民法，朝男女結婚年齡都要滿18才能結婚方向修法。對此，行政院長林全表示，確實有檢討空間，也希望立法院有這個共識，希望朝這個方向進行。

林靜儀指出，民法規範的女性可訂婚年齡為15歲、男性為17歲，可結婚年齡男女分別為18歲、16歲，以性別區分公民可完整行使公民權年紀，形式上極度不平等，直指民法更為1930年代舊法，早因時代變遷不符現代社會需求。

林靜儀也說，國際人權公約規範18歲以下，稱為兒童，UN、WHO、UNICEF都要18歲以上才能結婚；2014年消除對婦女一切形式歧視公約第二次國家報告審查委員會敦促政府訂定男女最低結婚年齡同為18歲。法務部雖自2011年起多次要修法，卻無疾而終。

法務部長邱太三解釋，以往單純以社會與經濟文化考量才以16歲作為女性最低結婚年齡；法務部上會期有提案修法，但當時委員意見與學者專家立場不同才未通過審查。

林靜儀要求林全，為落實人權規範，應積極修訂民法，朝男女結婚年齡都要滿18才能結婚方向修法。

對此，林全回應，確實有檢討空間，也希望立法院有這個共識，希望朝這個方向進行。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 人權 林全 林靜儀 民法 結婚年齡
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧客家油雞
什錦海鮮燴飯
認識台灣虱目魚
水果攝取小知識
轉寄

標題：男女結婚年齡朝18歲修法


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月20日‧星期二‧丙申年八月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.