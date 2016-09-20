男女結婚年齡朝18歲修法
2016-09-20 11:48
行政院長林全20日列席立法院施政總質詢備詢。（記者廖振輝攝）
〔記者蕭婷方／台北報導〕民進黨立法委員林靜儀今於立法院院會總質詢時指出，國際人權公約、聯合國兒童基金會等國際法皆主張年滿18歲才能結婚，但現行台灣刑法、民法不僅針對公民行使個人公民權年齡不同，甚至因為性別也有不同結婚年齡規範，建議政府應修訂民法，朝男女結婚年齡都要滿18才能結婚方向修法。對此，行政院長林全表示，確實有檢討空間，也希望立法院有這個共識，希望朝這個方向進行。
林靜儀指出，民法規範的女性可訂婚年齡為15歲、男性為17歲，可結婚年齡男女分別為18歲、16歲，以性別區分公民可完整行使公民權年紀，形式上極度不平等，直指民法更為1930年代舊法，早因時代變遷不符現代社會需求。
林靜儀也說，國際人權公約規範18歲以下，稱為兒童，UN、WHO、UNICEF都要18歲以上才能結婚；2014年消除對婦女一切形式歧視公約第二次國家報告審查委員會敦促政府訂定男女最低結婚年齡同為18歲。法務部雖自2011年起多次要修法，卻無疾而終。
法務部長邱太三解釋，以往單純以社會與經濟文化考量才以16歲作為女性最低結婚年齡；法務部上會期有提案修法，但當時委員意見與學者專家立場不同才未通過審查。
林靜儀要求林全，為落實人權規範，應積極修訂民法，朝男女結婚年齡都要滿18才能結婚方向修法。
對此，林全回應，確實有檢討空間，也希望立法院有這個共識，希望朝這個方向進行。
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