藍營首長中秋連假赴中 王定宇諷：月圓人團圓
2016-09-19 08:37
立委王定宇說，在中秋佳節期間，台灣接連遇到2個颱風侵襲，藍營縣市長卻跑到中國，他諷刺說「月圓人團圓，誰跟誰是一家人？」 （資料照，記者張嘉明攝）
〔即時新聞／綜合報導〕6名國民黨籍及2名無黨籍縣市長在颱風警報解除前，於昨天上午赴中國拜會中國政協主席俞正聲及國台辦主任張志軍，民進黨立委王定宇痛批，在中秋佳節期間，台灣接連遇到2個颱風侵襲，全台忙著救災之際，藍營縣市長卻跑到中國，他諷刺說「月圓人團圓，誰跟誰是一家人？」
王定宇昨晚在臉書貼文寫到「中秋是團圓的日子，今年台灣的中秋，更是二個颱風先後襲台的日子！台灣忙著防災、救災的時候，中國國民黨的縣市長，卻急著趕到中國跟共產黨高層團圓。台灣人民用民主選票，唾棄虛假的92共識後，中國國民黨縣市長忙著跟中共唱和『一個中國的92共識』」
貼文末端更說「月圓人團圓，誰跟誰是一家人？你看的很清楚吧！」，許多網友看到貼文後紛紛留言批評「還需要敵人嗎？」、「少數人能代表全國人民？」、「要久餓共死， 你們自己去就好， 我們可不想」、「還有八個縣市首長。真的還是太多了⋯⋯」、「一群沒有頭腦的短視者，不會開源節流的政客」
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