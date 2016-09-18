公務員退休再創新高！年度預算不夠支應
〔記者羅添斌／台北報導〕公務人員退休人數逐年增加，去年退休人數達到1萬1803人，今年可能再創新高！連年度預算都不夠用，已要動支第二預備金5億7千餘萬元。
將動支第二預備金5億7千萬
考試院銓敘部日前向行政院提出動支105（2016）年度中央政府總預算第二預備金5億7055萬3千元，行政院上週已將此案送交立法院審議，說明中並註明：「因公務人員退休（職）人數增加，致原編公務人員退休撫卹給付經費不敷如列數，均屬人事費」。
對於公務人員退休人數增加，以致原編預算不足使用，銓敘部官員指出，由於退休人數是浮動的，因此每年的相關預算其實是採不足額編列，遇有退休（職）人數增加，就會依據預算法規定，以中央政府總預算第二預備金來支應，「這還算正常」。
根據今年及明年度預算資料顯示，由考試院編列主管的「公務人員退休撫卹給付」預算科目，2016年為236億7241萬3千元（退休給付項下為227億8681萬元）；2017年為244億0140萬4千元（退休給付項下為235億1761萬9千元），兩者都較2016年度增加7億餘萬元。
銓敘部在今年7月中旬向年金改革委員會報告公保與公務員退撫制度時指出，公務人員退休人數逐年上升，1996年僅2719人，但2015年增至1萬1803人。根據銓敘部的統計，近5年的公務人員退休（職）人數，2011年為10047人，2012年為10169人，2013及2014年分別為9489及9406人，2015年為1萬1803人。
銓敘部報告時也指出，世界各主要國家都面臨人口老化問題，也都逐步延後退休年齡，但台灣公務人員退休年齡卻逐年遞減，1996年平均61.14歲，2015年降至55.72歲，以目前平均餘命估算，等於退休後可領月退俸近30年。
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標題：公務員退休再創新高！年度預算不夠支應
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