| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

民進黨立委徐國勇證實：將接任政院發言人

2016-09-18  16:17

〔記者楊淳卉、羅添斌／台北報導〕外傳民進黨立委徐國勇將接任行政院發言人，徐國勇稍早回應時證實此事，並稱今天下午2點已與行政院長林全見面，10月1日就會交接。

對於傳出請辭行政院發言人職務，並由立委徐國勇接任，現任行政院發言人童振源下午接電話後，並未立即證實這項人事安排，但也巧妙的說，若有的話，晚間可能會有說明。

據了解，現在政院發言人童振源卸下發言人職務後，將任國安會諮詢委員。徐國勇接任政院發言人後，不分區立委遺缺將由台大醫師邱泰源遞補，邱泰源今年剛拿下醫師公會全聯會理事長。（更新16：41分）

廣告
  • 徐國勇稍早證實此事，並稱今天下午兩點已與行政院長林全見面，10月1日交接。（資料照，記者王藝菘攝）

    徐國勇稍早證實此事，並稱今天下午兩點已與行政院長林全見面，10月1日交接。（資料照，記者王藝菘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 徐國勇 行政院發言人
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式酥炸豬排蓋飯
濃郁咖哩雞
認識常見義大利麵
家中鍋子買對沒？
轉寄

標題：民進黨立委徐國勇證實：將接任政院發言人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月18日‧星期日‧丙申年八月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.