民進黨立委徐國勇證實：將接任政院發言人

2016-09-18 16:17

〔記者楊淳卉、羅添斌／台北報導〕外傳民進黨立委徐國勇將接任行政院發言人，徐國勇稍早回應時證實此事，並稱今天下午2點已與行政院長林全見面，10月1日就會交接。

對於傳出請辭行政院發言人職務，並由立委徐國勇接任，現任行政院發言人童振源下午接電話後，並未立即證實這項人事安排，但也巧妙的說，若有的話，晚間可能會有說明。

據了解，現在政院發言人童振源卸下發言人職務後，將任國安會諮詢委員。徐國勇接任政院發言人後，不分區立委遺缺將由台大醫師邱泰源遞補，邱泰源今年剛拿下醫師公會全聯會理事長。（更新16：41分）