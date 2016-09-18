| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
注意！瑞芳區102線道土石崩落封路 秋節收假 高鐵今加開北上2班次 紐約曼哈頓街頭傳爆炸 至少25傷
 首頁 > 政治

推台灣入聯 林昶佐紐約街頭演講獲熱烈掌聲

時代力量立委林昶佐近日遠赴美國紐約進行參訪，更親自在紐約街頭演講，針對台灣加入聯合國議題向群眾說明台灣的外交困境。（圖截自林昶佐臉書）

2016-09-18  08:59

〔即時新聞／綜合報導〕台灣退出聯合國40多年，至今始終無法加入成為會員。時代力量立委林昶佐近日遠赴美國紐約進行參訪，更親自在紐約街頭演講，針對台灣加入聯合國議題向群眾說明台灣的外交困境，他更說會繼續把這股聲音傳達給世界上更多的人，演講獲得現場群眾的熱烈掌聲。

林昶佐今晨在臉書貼出影片，內容是他在紐約街頭針對台灣加入聯合國議題進行演講；林昶佐表示，他過去幾天拜訪許多美國國會與文化音樂界的朋友，在為台灣加入聯合國發聲的過程中，許多人無法想像台灣還不是聯合國會員，即便台灣製造的商品遍布全世界各地。

他也詳細解釋當年為何台灣要退出聯合國的歷史過程，更說自己會以國會議員的身分繼續努力，讓更多人知道台灣要跟其他國家一樣，需要有參與國際組織的同等權利，他將持續推行台灣入聯運動，讓全世界都知道台灣的處境。

林昶佐的演說獲得現場群眾熱烈歡呼與掌聲，有外國網友在臉書留言說 「你是最棒的政治人物，希望你的國家能獲得應有的認可」，也有人稱讚他「英文嚇嚇叫！台風穩健，真不愧是見過國際世面的人物！」、「真的太帥了」、「就是需要這股熱情為理想勇於對外發聲！敬禮！」

相關影片請見

林昶佐說，自己會以國會議員的身分繼續努力，讓更多人知道台灣要跟其他國家一樣，需要有參與國際組織的同等的權利。 （圖截自林昶佐臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台灣 時代力量 林昶佐 演講 美國 聯合國
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式酥炸豬排蓋飯
濃郁咖哩雞
認識常見義大利麵
家中鍋子買對沒？
轉寄

標題：推台灣入聯 林昶佐紐約街頭演講獲熱烈掌聲


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月18日‧星期日‧丙申年八月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.