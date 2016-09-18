推台灣入聯 林昶佐紐約街頭演講獲熱烈掌聲

時代力量立委林昶佐近日遠赴美國紐約進行參訪，更親自在紐約街頭演講，針對台灣加入聯合國議題向群眾說明台灣的外交困境。（圖截自林昶佐臉書）

2016-09-18 08:59

〔即時新聞／綜合報導〕台灣退出聯合國40多年，至今始終無法加入成為會員。時代力量立委林昶佐近日遠赴美國紐約進行參訪，更親自在紐約街頭演講，針對台灣加入聯合國議題向群眾說明台灣的外交困境，他更說會繼續把這股聲音傳達給世界上更多的人，演講獲得現場群眾的熱烈掌聲。

林昶佐今晨在臉書貼出影片，內容是他在紐約街頭針對台灣加入聯合國議題進行演講；林昶佐表示，他過去幾天拜訪許多美國國會與文化音樂界的朋友，在為台灣加入聯合國發聲的過程中，許多人無法想像台灣還不是聯合國會員，即便台灣製造的商品遍布全世界各地。

他也詳細解釋當年為何台灣要退出聯合國的歷史過程，更說自己會以國會議員的身分繼續努力，讓更多人知道台灣要跟其他國家一樣，需要有參與國際組織的同等權利，他將持續推行台灣入聯運動，讓全世界都知道台灣的處境。

林昶佐的演說獲得現場群眾熱烈歡呼與掌聲，有外國網友在臉書留言說 「你是最棒的政治人物，希望你的國家能獲得應有的認可」，也有人稱讚他「英文嚇嚇叫！台風穩健，真不愧是見過國際世面的人物！」、「真的太帥了」、「就是需要這股熱情為理想勇於對外發聲！敬禮！」

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