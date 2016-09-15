李艷秋：國民黨沒人才接班 2020前難再起

李艷秋認為，國民黨檯面上沒有接班人選，要在2020前東山再起非常困難。（資料照，記者張嘉明攝）

2016-09-15 14:06

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨在2016總統大選大敗進而痛失政權，雖然黨內誓言要在2018九合一選舉與2020總統大選東山再起。但資深媒體人李艷秋認為，國民黨目前檯面上沒有接班人選，2020前看不出任何再起契機。

李艷秋接受《中評社》專訪時談到，藍營的傳統是由一位「救世主」來拯救整個黨，但先前看好的新北市長朱立倫在落選後已經沒有機會，檯面上也看不到有誰可以承接這份大任，加上國民黨在培養青年接班的工作上不如民進黨，導致從地方政府到國會都有斷層產生。

李艷秋提到，日前的93軍公教大遊行聲勢浩大，照理來說是由國民黨來接受這股力量。但目前還看不出有誰可以承接這份能量，直言國民黨2020年前難有再起的機會。

李艷秋指出，國民黨對政務官的培育也明顯不足，像是前行政院長江怡樺從美國返台後，沒有得到黨的照顧與重視，甚至連回台大執教都沒有辦法，可見前總統馬英九與國民黨對政務官的漠視。

針對不當黨產議題，李艷秋表示，國民黨必須跌落谷底才有辦法浴火重生，因此，應該要感謝民進黨通過不當黨產條例，一來可以讓國民黨轉型；二來能用台灣人惜弱的心理，讓社會聽到國民黨的聲音。