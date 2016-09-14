民進黨2018選對會 關注傅崐萁可能辭職、補選

2016-09-14 20:13

〔記者蘇芳禾／台北報導〕為提前布局2018年選舉，民進黨於今年8月通過選對會成員名單，13日「選對會辦公室」也正式揭牌，當天，選對會通過支持台南市前議長、市議員賴美惠參選台南市議長補選；並且討論花蓮縣長傅崐萁可能辭職、花蓮縣長補選問題。

據了解，選對會於13日開張，並且召開第1次會議，昨天在會議中確認開會的形式、地點、頻率等。由於現階段離2018選舉還有一段時間，目前暫訂以1個月開會1次為原則，每個月的第1個週三早上10點開會。

昨天會議中，召集人陳明文也報告台南市議長補選問題，確定由台南市議員賴美惠參選。此外，對於花蓮縣長是否補選，選對會將持續密切關注。

2018選對會由中常委陳明文擔任召集人，成員有中常委蔡憲浩（蘇系）、立委蘇治芬（雲林系統）、宜蘭縣長林聰賢（新潮流）、高雄市副市長史哲（菊系）、台中市府顧問方昇茂（正國會）、中常委沈發惠（新潮流）、北部操盤組織人士劉維鈞（新潮流）、中常委黃金春（水利會系統）、台北市黨部主委黃承國（台北）、立委徐國勇（海派）。最近還加入中常委陳勝宏（綠色友誼連線），共12人，橫跨各派系。