推他選新北市長？ 朱立倫準備再戰2020總統大選

朱立倫準備再戰2020總統大選。（資料照，記者何玉華攝）

2016-09-14 09:05

〔即時新聞／綜合報導〕新北市長朱立倫近期大幅調整市府人事，知情人士透露，原來朱立倫已做好打算，也已安排好2018年新北市長選舉的人選，他自己則是要再戰2020年的總統大選，打算替自己扳回一城！

《周刊王》報導，知情人士指出，目前總統蔡英文與台北市長柯文哲的民調都大幅下滑，朱立倫已從總統大選慘敗走出並重新振作，現在努力拚政績。

朱立倫積極經營臉書，每天都可以在他臉書看到政績推廣或是一些市府相關活動的宣傳。外傳朱立倫可能參選明年的黨主席，知情人士透露，朱其實將目標放在2020年的總統大選，所以他現在努力拚政績，希望「重塑品牌」，2018新北市長的候選人，他也已經準備讓現任副市長侯友宜選，侯也在6月開始經營臉書，被視為是參選前的前置作業。

對此，市府發言人張其強指出，市長現在唯一的想法就是作好市政，距離2018年及2020都還早，做好市政最重要。