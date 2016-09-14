| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中信金弊案再借提 特偵組提訊吳豐富 南市今晚停班課 15區提早收運垃圾 南投仁愛鄕 上午10時宣布停班停課 台鐵宣布：傍晚6點以後列車只到嘉義 從古至今經典不敗的話題？ Visa催生台灣醫療支付e化新世代
 首頁 > 政治

推他選新北市長？ 朱立倫準備再戰2020總統大選

朱立倫準備再戰2020總統大選。（資料照，記者何玉華攝）

2016-09-14  09:05

〔即時新聞／綜合報導〕新北市長朱立倫近期大幅調整市府人事，知情人士透露，原來朱立倫已做好打算，也已安排好2018年新北市長選舉的人選，他自己則是要再戰2020年的總統大選，打算替自己扳回一城！

《周刊王》報導，知情人士指出，目前總統蔡英文與台北市長柯文哲的民調都大幅下滑，朱立倫已從總統大選慘敗走出並重新振作，現在努力拚政績。

朱立倫積極經營臉書，每天都可以在他臉書看到政績推廣或是一些市府相關活動的宣傳。外傳朱立倫可能參選明年的黨主席，知情人士透露，朱其實將目標放在2020年的總統大選，所以他現在努力拚政績，希望「重塑品牌」，2018新北市長的候選人，他也已經準備讓現任副市長侯友宜選，侯也在6月開始經營臉書，被視為是參選前的前置作業。

對此，市府發言人張其強指出，市長現在唯一的想法就是作好市政，距離2018年及2020都還早，做好市政最重要。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 朱立倫 蔡英文
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
彩椒烤豬肋排
沙茶烤肉醬DIY
神人級燒烤秘訣
柚子妙用大公開
轉寄

標題：推他選新北市長？ 朱立倫準備再戰2020總統大選


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月14日‧星期三‧丙申年八月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.