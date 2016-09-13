獨家》不只修赴中規定 前故宮院長馮明珠自肥提高演講費4倍

2016-09-13 19:44

〔記者蘇芳禾、楊明怡／台北報導〕前故宮院長馮明珠接受北京故宮顧問職務引發爭議，民進黨立委陳其邁發現，馮明珠不只自行放寬赴中國的期限管制，甚至還在卸任前修改規定，凡是擔任過國內外重要博物館館長者，演講費從1600元調高到6500元，是原本行政院規範金額的4倍多。陳其邁痛心說，連這一點演講費都想貪，「這不叫自肥？什麼才叫自肥？」

故宮在今年7月舉辦105年故宮文創講堂密集班課程，邀請馮明珠擔任講師，根據預算編列資料，馮明珠可領6500元講師費，陳其邁指出，故宮邀請馮明珠演講原本無可厚非，但出席的專家學者可支領的費用卻有兩套標準。

陳其邁進一步解釋，依照原本規定，院內師資必須依照「軍公教人員兼職及講座鐘點費支給規定」全台一致標準，院內每場次支領800元，外聘講師可領1600元報酬。

不過，陳其邁說，馮明珠在4月份下令，訂定專題演講人員報酬標準，依照新訂的「國立故宮博物院專題演講支給標準」，將外聘講師的演講費用先從1600元提高到3200，已經高出標準1倍，更離譜的是，居然訂出「具特殊地位之特殊演講」，區分為3級，只要當過中央機關「司處長級」人員可領到5000元外，部長級或擔任過國內外重要博物館館長更可領到6500元，遠高於行政院人事總處的規定。院內很多人害怕違反人事總處規定，被審計單位追究，都不敢按照新規定，領取高額的演講費用。

「如果可以請到大英博物館館長，這個價錢當然沒問題，但是只因為曾任中央部會官員，就可以領到這麼多，社會觀感欠佳，也違反人事行政總處的規範。」陳其邁質疑，究竟馮前院長的演講到底有多「特殊」，讓國庫必須支付她高出行情4倍的演講費？這樣的自肥圖利行徑非常不可取，他要求故宮必須立刻檢討並修訂支給標準。

故宮副院長兼發言人李靜慧表示，目前「國立故宮博物院專題演講支給標準」分「一般演講」和「具特殊地位之特殊演講」兩項：「一般演講」指非院內編制之專業人士，每場90分鐘以上的演講，支付演講費3200元，「具特殊地位之特殊演講」則分3級，演講費用分別為8000、6500、5000元，後者的確有定義不清的問題，故宮前院長馮明珠卸任前修改規定，提高她任內排定課程的故宮文創講堂密集班講師費用，她自己又是講師之一，也有違《行政程序法》中「關係人應自行迴避」的規定，故宮會重新檢討該支給標準。

李靜慧表示，支給標準中比較沒有爭議的是第1級，即諾貝爾獎得主及獲相當於諾貝爾獎級者、中央研究院院士及獲其他國家相當於院士榮銜者、國際博物館協會會長，她並說：「如果能用8000元請到諾貝爾獎得主來演講，應該已經是友情價。」有定義含糊、不夠周詳的疑慮的，包括第2級中「曾任或現任國內外重要博物館館長者」，和第3級中「曾任或現任中央機關司處長級專業人士」等。

李靜慧說，「像各地都有的地方文物館，算不算國內重要博物館？還有以目前的情形，將曾任或現任中央機關司處長級者列入『具特殊地位者』，會不會太過寬鬆？」此外，由於馮明珠本身就曾任國內重要博物館館長，難免給人「一直為自己量身打造」的不良觀感。「通常在這種時候，會有一條嚴以律己的排除條款，可是目前（支給標準）並沒有。」

不過，李靜慧也強調，從另一個角度來看，該支付標準是馮明珠卸任前，以會議主持人身分召開會議訂定出來的，故宮會針對定義不清、不合《行政程序法》的部分修正，但「就廣邀重量級講者的出發點來說是沒錯的」。