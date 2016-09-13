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綠委追打爆：中央社業務副總監虞煥榮在外自開廣告公司

民進黨立委王定宇（中）、何欣純（右）、蔡易餘（左）13日再爆，中央社為虞煥榮專設業務副總監一職，月薪11萬元，虞還身兼三家廣告公司的業主，嚴重違背利益迴避。（記者劉信德攝）

2016-09-13  11:17

〔記者曾韋禎／台北報導〕中央社不只要記者拉業務；民進黨立委王定宇、何欣純、蔡易餘今再爆，中央社為虞煥榮專設業務副總監一職，月薪11萬元，虞還身兼三家廣告公司的業主，嚴重違背利益迴避。

王定宇、何欣純、蔡易餘今再召開記者會質疑中央社。王定宇批評，中央社董事長陳國祥推稱，是第三屆董事長蘇正平任內才要求記者協助業務部門推廣業務，但蘇正平駁斥此說。王定宇詢問陳國祥，到底是何時才要求記者拚業務？

王定宇批評，為什麼需要付費的中央社訊息平台，會一字不差地刊登陳國祥的臉書？陳有無付費？

王定宇再爆，中央社特別成立一個業務副總監的職務，由虞煥榮擔任，這不但是今年才有的新職務，而且也只有副總監，沒有總監；虞煥榮自己在外還擔任「聚新傳媒整合行銷」、「尊品文化」的董事長，並且是「放心購」的監察人，這三家公司都有廣告業務，但虞煥榮都沒申報，有無違反利益迴避？

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  • 民進黨立委王定宇13日再爆，中央社為虞煥榮專設業務副總監一職，月薪11萬元，虞還身兼三家廣告公司的業主，嚴重違背利益迴避。（記者劉信德攝）

    民進黨立委王定宇13日再爆，中央社為虞煥榮專設業務副總監一職，月薪11萬元，虞還身兼三家廣告公司的業主，嚴重違背利益迴避。（記者劉信德攝）

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