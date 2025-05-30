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    75名軍公教擁中國居住證！ 政院通函各機關違法持有要罰

    中國身分證、中國居住證、中國定居證示意圖。（圖取自民進黨臉書）

    中國身分證、中國居住證、中國定居證示意圖。（圖取自民進黨臉書）

    2025/05/30 16:53

    〔記者鍾麗華／台北報導〕政府2月起專案清查軍公教、公職與公立學校教師，有無持領中國證件情況。行政院日前通函各機關及地方政府，現職軍公教人員不得申領持用中國居住證。若申領持用居住證也未在清查時據實以告，經發現後應由各用人機關（構）學校本於權責處置。

    行政院強調，為積極防杜中國推動兩岸人民身分認定的「灰色作戰」、破壞「兩岸單一戶籍制」及摧毀兩岸人員往來交流的秩序，政府無法容任中國以濫發居住證方式誘使台灣軍公教人員申領持用，從而混淆台灣軍公教人員國家認同，更不允許現職軍公教人員配合中國對台統戰作為，對台灣國家安全與社會安定產生威脅，因此通函禁止現職軍公教人員申領持用中國所發居住證。

    政府專案清查軍公教人員有無持領中國證件情況，首波針對核心的軍公教人員，第二波將針對「公職與公立學校教師」展開清查。陸委會主委邱垂正日前透露，目前已完成「具結」37萬1203人，佔99.3%。有2人領取中國身分證、75人有中國居住證，會專案協助完成註銷中國身分。

    行政院日前通函各機關指出，按照陸方規定，申領持有中國居住證須於中國求學、工作或居住一定期間，因此申領持用該證與台灣現行法令，要求軍公教人員對國家忠誠義務，顯然相悖。

    行政院說，軍公教人員依法負有效忠國家義務，並應遵守國家政策及法令，按國防法、陸海空軍軍官士官服役條例、公務人員任用法、公務人員陞遷法、教育人員任用條例、警察人員人事條例、行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法、經濟部所屬事業機構人員進用辦法及其他各有關法令，均規定軍公教人員應效忠國家或負有忠誠義務，這也是台灣民主自由憲政運作的基石。

    行政院強調，軍公教人員自應遵守國家法令、依循政府政策，更應積極考量國家整體利益，採取一切有利國家的行為與政策。

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